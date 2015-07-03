البيان الليبى المشترك: الحوار هو الأسلوب الوحيد للتوصل إلى تسوية سلمية

أكد أطراف الحوار الليبى أن الحوار الليبى الليبى هو الاسلوب الوحيد للتوصل الى تسوية سلمية للازمة فى ليبيا بالإستناد إلى مبادىء الديمقراطية والفصل بين السلطات، موضحين أن هذا الاتفاق يقدم رؤية واضحة لإدارة المرحلة الانتقالية لحين اقرار الدستور بما يضمن مشاركة واسعة للفعاليات السياسية الليبية دون اقصاء أو تمييز.

ووجه البيان المشترك لاطراف الحوار الليبى والذى تم توقيعه الليلة الماضية من قبل مجلس النواب طبرق والنواب المستقلين والمقاطعين وبحضور فريق الأمم المتحدة لدعم ليبيا برئاسة برناردينو ليون وبدون حضور وفد المؤتمر الوطنى العام طرابلس رسالة الى الشعب الليبى بأنه وبعد شهور طويلة مضنية من المفاوضات تم التمكن من التوافق على نص الحوار السياسى الليبى مزودين بدعم وثقة الشعب الليبى مع اخوة لنا كنا نتمنى وجودهم معنا اليوم لعبوا دورا مهما فى صياغة هذا الاتفاق ونتطلع الى تمكنهم من اتخاذ القرار المناسب فى الايام القليلة الماضية.

ودعا البيان المشترك فريق المؤتمر الوطنى العام طرابلس للالتحاق بهذا الاجماع فى بحر الاسبوع المقبل فى مدينة الصخيرات وتولى دور مهم فى العملية السياسية معربين عن أملهم أن يكون قرار فريق المؤتمر الوطنى فى الايام القليلة القادمة ايجابيا ويتماشى مع الروح السائدة فى المجتمع الليبى الموافق على الاتفاق وبعيدا عن الدعوات الداعية الى استمرار الحرب والفرقة والاقصاء.

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