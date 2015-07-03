تركيا تنشر قوات إضافية وعتادا على حدودها مع سوريا

قالت مصادر أمنية إن تركيا نشرت قوات إضافية وعتادا على امتداد جزء من حدودها مع سوريا مع اشتداد حدة القتال شمالى مدينة حلب لكن رئيس الوزراء التركى أحمد داود أوغلو قال إنه لا توجد خطط فورية لأى تدخل عسكرى.

وذكرت مصادر أمنية و مسئولون فى أنقرة أن الجيش التركى كثف اجراءات الأمن من خلال إرسال عتاد اضافى وجنود بما فى ذلك قوات خاصة فى الأيام القليلة الماضية وذلك بسبب القتال العنيف فى المنطقة الريفية شمالى حلب.

وقال المرصد السورى لحقوق الانسان ومعارضون سوريون إن مسلحين سوريين بقيادة جماعات اسلامية بدأوا هجوما كبيرا امس الخميس للسيطرة على مدينة حلب المقسمة فى شمال البلاد.

وسيكون سقوط حلب المركز التجارى السورى ضربة كبيرة للرئيس بشار الأسد.