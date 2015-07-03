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واشنطن تدعو إلى هدنة إنسانية فورية فى اليمن

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واشنطن تدعو إلى هدنة إنسانية فورية فى اليمن واشنطن تدعو إلى هدنة إنسانية فورية فى اليمن
أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ ازاء الوضع الانسانى الكارثى الذى يسود اليمن حاليا والذى صنفته الامم المتحدة بالمستوى الثالث وهو اعلى درجات الازمات الانسانية.

وقال جون كيربى المتحدث باسم الخارجية الامريكية ان الولايات المتحدة تنضم الى الامم المتحدة والمجتمع الدولى فى دعوتهم الى التوصل الى هدنة انسانية فورية فى اليمن حتى عيد الفطر المبارك وذلك وفقا لما اقترحه الامين العام للامم المتحدة بان كى مون.

وأوضح كيربى فى بيان صدر عن الخارجية الامريكية ان الهدنة بالتزامن مع الاتفاق على وقف الاشتباكات المسلحة فى كافة المناطق بما فى ذلك عدن وتعز ومأرب سيسمح لمنظمات الاغاثة الدولية بإيصال المواد الغذائية والطبية التى يحتاجها المواطنون اليمنيون وكذلك السلع التجارية الحيوية التى تعتمد عليها البلاد.
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