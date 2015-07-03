بالفيديو: اعلان نيكول سابا وسلمان خان يبصر النور

بعد الزيارة التي جمعت النجمان نيكول سابا و Salman Khan في بوليوود لتصوير الإعلان التلفزيونيّ الخاص بشركة "Splash" العالمية، وبعد الجولة التي قامت بها سابا برفقة Khan في شوارع الامارات العربية المتحدة من أجل صور الحملة الاعلانية، ها هو الاعلان يبصر النور على شاشات التلفزة العالمية.

و تظهر نيكول في الاعلان بـ 3 اطلالات ساحرة واحدة بثياب كحلية اللون واثنتين ذهبيتين، اضافة الى تسريحة ناعمة ومكياج جذّاب، أما Salman فكعادته ظهر بكامل أناقته من خلال مجموعة بدلات رجالية زادته وسامة ورجولة.

الملفّت في الاعلان الجاذبية والمودّة التي ظهرت بين النجمين من خلال نظرتهما لبعضهما البعض.

وكان Salman قد صّرح للاعلام عن أزياء Splash بالقول: "عندما زرت متاجر Splash واعجبتني تشكيلة الملابس، شعرت بانها ذات طابع مميز وفريد، وبعد ان عُرض عليّ ان امثّل العلامة التجارية، كان القرار سهلاً".

يذكر ان النجم Salman Khan تعرّف على النجمة اللبنانية نيكول سابا بعد حضوره الى دبي كسفير لعلامة "Splash".