بالفيديو – الإسماعيلي يسقط سموحة بثلاثية

تغلب الإسماعيلي يوم الخميس على ضيفه سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأول في إطار الجولة 37 من الدوري المصري.

ونجح الإسماعيلي في تحقيق الفوز الأول منذ الـ28 من شهر مايو الماضي حينما عرف طعم الانتصار لآخر مرة أمام الجونة، ومنذ ذلك الحين فشل في الخروج بالثلاث نقاط في خمس مباريات متتتالية.

افتتح إبراهيم عبد الخالق أهداف المباراة لسموحة في الدقيقة 14، لكن عدل الإسماعيلي النتيجة بعد أربع دقائق عن طريق إيمانويل بناهيني.

وعاد بناهيني وسجل هدف التقدم في الدقيقة الـ24، قبل أن يختتم عمرو السولية أهداف الدراويش بتسجيله للهدف الثالث في الدقيقة 90، قبل أن يتعرض ياسر إبراهيم مدافع الفريق السكندري للطرد.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 55 نقطة يحتل بهم المركز الخامس، فيما تجمد رصيد سموحة عند 47 نقطة يحتل بهم المركز الـ13.

وفي نفس التوقيت تغلب طلائع الجيش على ألعاب دمنهور بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بملعب غزل المحلة.

افتتح إسلام كمال أهداف الجيش في الدقيقة 48، وتبعه هدفا من سعيد كمال في الدقيقة 67.

وعاد إسلام كمال واختتم أهداف اللقاء بتسجيله للهدف الثالث والشخصي الثاني له في المباراة في الدقيقة 76.

ورفع الجيش رصيده إلى 52 نقطة بعد ذلك الانتصار ليأتي في المركز السادس، فيما تجمد رصيد دمنهور عند 14 نقطة في المركز الـ20 والأخير.

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