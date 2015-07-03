أخبار عاجلة

صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

المتبقي من الدوري – متى يتوج الزمالك .. وهل هناك فرصة للأهلي

Google+ Print
المتبقي من الدوري – متى يتوج الزمالك .. وهل هناك فرصة للأهلي المتبقي من الدوري – متى يتوج الزمالك .. وهل هناك فرصة للأهلي

على الرغم من هزيمة الزمالك أمام المقاصة بهدفين لهدف في المباراة المؤجلة بينهما في الجولة 31 من الدوري المصري، إلا أن الفرسان مازالوا يحتاجون لحصد سبع نقاط من أجل التتويج باللقب للمرة الأولى منذ عام 2004.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب المسابقة برصيد 77 نقطة، بفارق ست نقاط عن الأهلي ملاحقه ولكن للفريق الأبيض لقاء أقل عن منافسه.

ويستعرض FilGoal.com المباريات المتبقية للأهلي والزمالك حتى نهاية المسابقة.

خاض الزمالك حتى الآن 33 مباراة، ويتبقى له خمس مباريات أمام كل من الإسماعيلي، النصر، الأهلي، طلائع الجيش، ووادي دجلة.

أما الأهلي فقد خاض 34 مباراة، ويتبقى له أربع مباريات أمام كل من المصري، الزمالك، سموحة، وإنبي.

متى يتوج الزمالك؟

السؤال الأول الذي يطرح نفسه هو متى يتوج الزمالك بالدوري هل يكون في لقاء القمة أمام الأهلي، أم يكون قبل ذلك؟

تتويج الزمالك بالدوري في لقاء القمة سيكون في حالة واحدة فقط هي فوزه ضد الإسماعيلي ثم النصر وانتصار الأهلي أمام المصري قبل الدربي، في تلك الحالة سيحتاج الفرسان لنقطة واحدة فقط أمام المارد ليظفروا بالبطولة الـ12.

لماذا؟

لأن حينها سيكون رصيد الفريق الأبيض 84 نقطة، ومنافسه الأحمر 75 نقطة عقب تعادلهما في الدربي. ومع تبقي مواجهتين لكل منهما بعد القمة فإنه يستحيل للأهلي اللحاق بالزمالك لأن الأحمر أقصى ما يصل إليه هو 81 نقطة.

تعادل الأهلي أو هزيمته أمام المصري في ظل تحقيق الزمالك للانتصارات في مباراتيه أمام الإسماعيلي والنصر فيعني تتويجه بالبطولة قبل القمة رسميا.

ففي حالة تعادل الأهلي مع المصري، وفوز الزمالك في مباراتيه يعني تتويج الفرسان رسميا قبل القمة، لأنه حتى في حالة انتصار الفريق الأحمر في كل مبارياته الأخرى سيكون أقصى رصيد يصل إليه هو 81 نقطة، أما منافسه سيكون قد وصل لـ83 نقطة.

أما في حالة هزيمته أمام المصري فيحتاج الزمالك لقنص أربع نقاط فقط في مباراتيه قبل القمة ليصل رصيده إلى 81 نقطة، وحتى في حالة انتصار الأهلي في كل المواجهات الأخرى سيصل رصيده لـ80 نقطة فقط.

هل هناك أمل للأهلي؟

أما السؤال الثاني الذي يطرح نفسه في ظل فارق الست نقاط بين قطبي الكرة المصرية، هل هناك أمل للأهلي حتى يحقق المعجزة ويقتنص لقب الدوري؟

رقميا مازال الأهلي بإمكانه خطف اللقب من منافسه، ويحتاج المارد الأحمر للفوز في كل مبارياته المقبلة، ليصل رصيده في تلك الحالة إلى 83 نقطة، وفي حالة انتصار الزمالك في كل مواجهاته عدا القمة فإن رصيده سيكون آنذاك 89 نقطة.

وبالتالي يحتاج الفريق الأحمر أن يخسر الزمالك سبع نقاط أخرى حتى يضمن الفوز بالدوري، أو أن يخسر ست نقاط ومن ثم يتوج الأهلي بسبب المواجهات المباشرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر