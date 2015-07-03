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السولية يرد على اهتمام الأهلي والزمالك بضمه

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السولية يرد على اهتمام الأهلي والزمالك بضمه السولية يرد على اهتمام الأهلي والزمالك بضمه

اكتفى عمرو السولية لاعب وسط الإسماعيلي بتصريح مقتضب عن اهتمام النادي الأهلي والزمالك بضمه عقب نهاية الموسم الجاري.

وقال السولية عقب الفوز على سموحة 3-1 في الدوري"أفكر في الاحتراف أولا، ومصلحة النادي الإسماعيلي".

ويتصارع قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك على ضم السولية الذي ينتهي عقده مع الدراويش في الموسم المقبل.

وكان رئيس نادي الإسماعيلي محمد أبو السعود أشار في وقت سابق إلى أن جماهير النادي تتقبل انتقال اللاعب للزمالك عن الأهلي.

أما أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، فأكد أن السولية هو أكثر يتمنى انضمامه للفريق قبل بداية الموسم الجديد.

أما النادي الأهلي، فلم يصدر أي تصريح رسمي من مسؤوليه بشأن التفاوض مع السولية، رغم تأكيد تقارير عديدة أن اللاعب بات قريبًا من الانضمام للقلعة الحمراء.

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