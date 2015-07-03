قبل مواجهة الزمالك .. الإسماعيلي يعاني في مركز ' الإصابات '

خسر الإسماعيلي جهود لاعبه محمد فتحي الذي يشارك كلاعب ارتكاز في وسط الملعب أمام الزمالك في اللقاء المؤجل من الجولة 30 للدوري المصري يوم الأثنين.

وتقام المباراة في استاد بتروسبورت أملا للفريق الأبيض في استعادة الانتصارات.

وحصل فتحي على إنذار في مباراة سموحة وكان هو الثالث له ليتأكد غيابه عن موقعة الزمالك.

وفقد الإسماعيلي هذا الموسم حسني عبد ربه ومحمود عبد العزيز ومحمود متولي.. لكن الأخير جلس على مقاعد البدلاء أمام سموحة في المباراة التي خسرها 3-1.

وبغياب فتحي في ظل إصابات لاعبي الإسماعيلي في هذا المركز يصبح مركزه صداع في رأس الجهاز الفني.