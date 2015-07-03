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3 نصائح للتخلص من العصبية بسبب نقص الماء أثناء الصيام

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3 نصائح للتخلص من العصبية بسبب نقص الماء أثناء الصيام 3 نصائح للتخلص من العصبية بسبب نقص الماء أثناء الصيام
يشعر الكثير من الأشخاص أثناء الصيام بالعصبية والتوتر والقلق، وقد يكون نقص السوائل والمياه بالجسم أحد هذه الأسباب .

حول هذا تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أن نقص كمية الماء فى الجسم أثناء الصيام هى من أسباب الشعور بالعصبية والتوتر والقلق فى الصيام، وهذا ما أكدته العديد من الدراسات الطبية الأمريكية والبريطانية.

وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن الماء له دور فعال فى بقاء الإنسان على قيد الحياة، ونقصه فى جسم الإنسان يتسبب فى شعور الصائم بالعصبية والتوتر والانفعال والإصابة باضطراب وظائف الخلايا الدماغية، وهذ يعد رد فعل من الجسم ردا على نقص نسبة الماء فى الجسم.

وتنصح أخصائية التغذية العلاجية، لتجنب العصبية الناتجة عن نقص الماء فى الجسم، بالآتى:
>1- الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالألياف والماء، كالبرتقال والخس والخيار والشبت والبقدونس.
>2- الإكثار من تناول الماء على مدار اليوم منذ الافطار إلى السحور.
>3- الاهتمام بتناول العصائر الطبيعية ولكن بدون إضافة السكر عليها.

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