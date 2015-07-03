أمانة الشرقية: الوسائط البحرية عامل جذب لزوار المنطقة.. والفرص الاستثمارية مهيأة

عندما تتحدث عن قوارب الصيد والنزهة والوسائط البحرية في المنطقة الشرقية، لا يأخذك الحلم إلى مستويات عالية من التنظيم والمشاريع التنافسية في هذا المجال، فهناك مواقع مخصصة في شواطئ الهافمون والعزيزية، وهي بدائية المستوى تقوم بتأجير بعض الوسائط البحرية "القوارب والدبابات البحرية او ما يعرف ب "جت سكي"، أما فيما يتعلق بالشاليهات، فالوضع يختلف تماماً وكذلك الأسعار.

ففي المنطقة الشرقية، توجد محال تأجير القوارب والدبابات البحرية متناثرة على شاطئ العزيزية وكذلك الهافمون، ويزداد الاقبال عليها خلال عيد الفطر المبارك، حيث نسبة كبيرة منها قد تم حجزها، بينما تعيش ركود تام في شهر رمضان.

وتزداد المطالبات دائماً في تنظيم هذه المشاريع السياحية التي تلقى قبولاً من زوار المنطقة الشرقية، والمحال قليلة جداً والأسعار تصل إلى 1500 ريال لرحلة لمدة 6 ساعات على الشاطئ، بينما وسائل السلامة شبه متدنية.

الاستثمارات الترفيهية

وطالب زوار المنطقة وسكانها مراراً أن يتم إعادة النظر لهذه المشاريع الحيوية، وتشجيع المستثمرين عبر وضع لوائح خاصة بالاستثمار فيها، لتساهم في رفع مستوى الخدمات السياحية بالمنطقة، وقالوا إن السياحة البحرية في المنطقة الشرقية دون المأمول، حيث تملك المنطقة مساحات كبيرة جداً من الشواطئ والمنتزهات، إلا أن الاستثمارات السياحية على الواجهات البحرية قليلة جداً.

وأوضح المواطن صالح الجلعود أن المنطقة تفتقد وسائل ترفيهية بمستويات عالية وأسعار منافسة ومناسبة لأهالي المنطقة والزوار، فمشاريع السياحة البحرية سواء بالزوارق، إضافة إلى قوارب الصيد والنزهة والدبابات البحرية، جميع هذه الأنشطة تساهم في استقطاب المواطن أو السائح للواجهات البحرية، ولكن بشرط أن يصاحب ذلك خدمات مساندة على أعلى المستويات، فهناك أنشطة تأجير بحرية، ولكن للأسف تفتقد وسائل السلامة والشكل العام من حيث التنظيم والموقع، إضافة على المشكلة الرئيسية ارتفاع الأسعار.

العيد فرصة استثمارية

وقال المستثمر بدر منير الرشيدي إن شهر رمضان لا يمثل موسما أو هدفا لملاك تأجير الوسائط البحرية ك "الدبابات وقوارب النزهة"، مشيراً إلى أن الطلب عليها ضعيف جداً في الوقت الراهن، موضحاً أن اغلب هواة الصيد أو النزهة داخل البحر قاموا بحجز القوارب والدبابات البحرية من الآن لعيد الفطر المبارك، واغلب الوسائط لدينا محجوزة كل ايام العيد.

وأكد المستثمر علي العلي أن نشاط تأجير وسائل الترفية البحرية سواء الزوارق أو القوارب أو الدبابات البحرية يعاني ندرة المستثمرين، إضافة إلى أن البنية التحتية غير مجهزة بالتجهيزات اللازمة لجذب المستثمرين، والأهم من ذلك الزوار أو السائح، فالسائح يريد أن تتوافر له وسائل الترفية والمتطلبات الرئيسية كافة لقضاء وقت داخل البحر أو على الشاطئ، مشيراً إلى أنه في بعض المواقع لا توجد المطاعم والبوفيهات التي تجذب الزوار وتزيد من فرص الاستثمار، فهناك بعض المطاعم أو البوفيهات التقليدية غير مجهزة، فضلاً على أن الجهات المختصة تتحمل ضعف الإقبال والخسائر التي يتكبدها المستثمرون سنوياً ويغلقون بها أنشطتهم، مشيراً إلى أن عيد الفطر هو الفرصة الاستثمارية الوحيدة قبل العودة للمدارس.

ارتفاع الأسعار

بدوره، بين المستثمر محمد الجيزاني أن فصل الصيف وإجازات المدارس هي الموسم الوحيد لأنشطتهم، الذي يتمكن من خلاله الشباب والأسر من التنزه في البحر عكس فصل الشتاء الذي يكون فيه الإقبال ضعيفا جداً، موضحاً أن اسعار القوارب تتفاوت بين 800 ريال إلى 1500 ريال خلال العيد للرحلة التي تستمر من 3 إلى 6 ساعات، كما أن أسعار الدبابات البحرية يراوح من 350 ريال للساعة الواحدة ويصل لبعض الاحيان إلى 500 ريال للساعة الواحدة، موضحاً أن المشكلة أن بعض الواجهات البحرية لا يوجد بها مراكب مخصصة مثلاً للمطاعم ومراكب مخصصة للنزهة، أو قوارب صيد أو دبابات بحرية، حيث الواجهة البحرية بالدمام والخبر لا يوجد بها نهائياً من هذه الأنشطة، وتوجد فقط في شاطئ نصف القمر والعزيزية بالخبر، وتبعد عن الدمام أكثر من 40 كيلو.

إيقاف رخص النزهة

وأشار محمد سلمان الجبيرة صاحب قارب نزهة إلى أن الاستثمار في السياحة البحرية مجز وذو مردود مادي جيد لكن هناك عدة معوقات تواجه هذا القطاع، فمثلاً شاطئ الهافمون أو نصف القمر يعد من اهم الوجهات السياحة في المنطقة الشرقية، لكن التراخيص الخاصة بالنزهة وتأجير القوارب في هذا الموقع موقوفة منذ فترة طويلة، ولا نزال نحاول الحصول على الترخيص لنبدأ مزاولة هذه المهنة، ونضطر إلى استخدام فرضة الخبر لنوقف فيها قواربنا الخاصة.

وعن الاقبال، قال الجبيرة إنه في فصل الصيف جيد خصوصاً في الاجازة الصيفية التي تعد موسم لنا كمالكي قوارب النزهة والصيد، ومن حيث الأسعار تبدأ من 1000 ريال وتصل إلى 1500 ريال لبعض المواقع وللرحلة التي تستمر لمدة 6 ساعات صيد أو نزهة، وتعتمد كذلك على الظروف الجوية، حيث في بعض الأحيان لا يمكن الخروج إلى البحر ويتم المنع من قبل حرس الحدود.

تهيئة البنية التحتية

وقال الناطق الإعلامي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان إن الأمانة اهتمت كثيراً بالسياحة البحرية التي من ضمنها الاماكن التي تمارس فيها الرياضات البحرية، موضحاً أن أكثر من 90% من السياحة في المنطقة الشرقية تعتمد على السياحة البحرية، وبلا شك ان القطع البحرية من زوارق وسفن النزهة ورياضات الدبابات البحرية هي جزء اساسي وهدف لكل سائح، ومن هذا المنطلق قامت الأمانة بتسهيل عملية الاستثمار في هذا الجانب، وجهزت الشواطئ وأماكن الترفيه فيها بكل ما يحتاج إليه السائح، سواء من مسطحات خضراء او العاب اطفال تزويد الشواطئ بخدمات الانترنت اللاسلكي المجاني، وكذلك جهزت الاماكن المناسبة للمستثمرين للاستثمار في السياحة البحرية وتجهيزها لهم بكل الخدمات المناسبة.

وعن الاسعار الخاصة بتأجير القطع البحرية وارتفاعها ومتابعة ذلك، قال الصفيان إن الأمانة ليس من اختصاصها التدخل في الاسعار، لكن اذا تسلمت اي شكوى سيتم التعامل معها بالشكل المناسب وستحال الى الجهة ذات الاختصاص.

وعن تخصيص المواقع الاستثمارية، قال الصفيان الأمانة لم تدخر جهداً في هذا المجال، فالامكان الاستثمارية المخصصة للاستثمار في السياحة البحرية يتم تخصيصها من قبل الأمانة وبأسعار تأجيرية تنافسية ومدد طويلة الأجل، لتجعل المستثمر يؤسس لاستثمار طويل الاجل يخدم المنطقة سياحياً ويستفيد هو الآخر مادياً.