العيسى: الأميركان يعتبرون السعوديين أفضل الجنسيات احتراماً لقوانين وأنظمة الولايات المتحدة

أكد الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالولايات المتحدة الأميركية، الدكتور محمد العيسى، أن حالات المشاكل الأمنية التي ُسجلت ضد الطلاب والطالبات المبتعثين في أميركا لم تتجاوز ١٪ من عدد الطلاب والطالبات، ولم ُيسجل فيها أي حالات تدعو إلى الجهاد أو التطرّف الديني، وأن شهادة الأميركان تقول إن السعوديين أفضل الجنسيات التي تحترم أنظمة وقوانين الولايات المتحدة الأميركية، وذكر أن معظم الحالات الأمنية المسجلة ضد بعض المبتعثين تتعلق بمخالفات غير مقصودة في أنظمة الإقامة، أو في حالات الخلافات الزوجية، مثل ضرب الزوج لزوجته أو العكس، وبالفعل ُسجلت حالات ضرب زوجات لأزواجهن.

جاء ذلك خلال اللقاء الثقافي الذي أقيم مساء الأربعاء، بمقر جمعية الثقافة والفنون بجدة، ونظمّه مركز الملك سلمان للشباب، بحضور مجموعة كبيرة من المثقفين والإعلاميين ودبلوماسيين وأساتذة الجامعات والطلاب، وأدار اللقاء الزميل الإعلامي صالح الثبيتي.

وأوضح رئيس العلاقات العامة والإعلام ومشرف المنتدى الثقافي بجمعية الثقافة والفنون بجدة الإعلامي سهيل طاشكندي، أن اللقاء كان بعنوان "سر النجاح في أميركا.. تمكين الشباب" وبدأ بعرض فيلم توضيحي أنتجه مركز الملك سلمان للشباب عن الملحقية الثقافية السعودية بأميركا والدور الذي تقدمه للمبتعثين والمبتعثات السعوديين في أميركا والبالغ عددهم أكثر من 120 ألف طالب وطالبة، وبعد ذلك قدمت طفلات جمعية الثقافة والفنون بجدة نشيدًا ترحيبيًا، ثم ألقى مدير الجمعية عمر الجاسر كلمة شكر فيها مركز الملك سلمان على اختيارهم للجمعية لإقامة هذا اللقاء الثقافي المميز، مرحبًا بضيف اللقاء الدكتور محمد العيسى.

وكشف الدكتور العيسى أن لدى الملحقية الثقافية السعودية في أميركا، ٣٧٥ اتفاقية، و٤٠٠ طبيب وطبيبة هذا العام، وأن لديهم نظاما يضمن للمملكة عودة أبنائها المبتعثين والمبتعاث في مجال الطب إلى أرض الوطن، والاستفادة منهم وعدم استقطابهم من جهات خارجية، وقال: ارتفع عدد المبتعثين والمبتعثات ووصل إلى ١٢٢٥٠٠ طالب وطالبة في الولايات المتحدة، ولا شك أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث هو برنامج عبقري، وقال: لقد انتقلنا إلى مبني خاص بنا في عام ٢٠١٤م وهذا المبنى أصبح من أملاك وزارة التعليم ويضم قاعة الملك عبدالله الثقافية التي أنشئت عام ٢٠١٣م ويزورها طلاب المدارس في الولايات المتحدة الأميركية، مشيرًا إلى أنهم أغلقوا عددا من البرامج التي تكدس فيها العدد، ورفعوا المكافآت للطلاب الذين يدرسون في الجامعات المتميزة، وأنهم يمنعون تكدس الطلاب في ولاية واحدة، منوّهًا بأن لديهم برنامجا للمتميزين ومن لديهم براءة اختراع، وأنهم قسّموا الولايات المتحدة إلى أقاليم ليسهل عليهم متابعة الطلاب والطالبات، ولديهم قسم للطوارئ يعمل على مدار ٢٤ ساعة، وأنهم يقيمون حفل تخرج منذ عام ٢٠٠٨م، ومن خلال هذا الحفل تم توظيف عدد من المبتعثين والمبتعثات. وأضاف: نحن نتواصل مع الطلاب من خلال جميع وسائل التواصل الاجتماعي ولدينا مكتب محاماة لتسجيل براءة الاختراع وهذا البرنامج تدعمه وزارة التعليم، كما أن لدينا ٣٢٧ ناديًا موزعة على ٢٣٧ مدينة في نحو ٤٨ ولاية أميركية. وقال من مزايا الابتعاث دمج أبناء الوطن، فلقد وجدت طالبا من شمال المملكة يسكن مع طالب آخر من جازان، وشهدنا عددا من حالات الزواج بين المبتعثين ومنها أن الزوج من منطقة والزوجة من منطقة أخرى بالمملكة.

وناشد بتعزيز الأعمال التطوعية، قائلا: المشاركة في الأعمال التطوعية هو الطريق إلى النجاح ولدينا عدد من المنظمات التطوعية والاجتماعية التي تنقل الصورة الحقيقية والصحيحة عن الشخص السعودي المسلم، وأنا أطالب المبتعثين والمبتعثات بتطبيق الأنظمة والقوانين عند عودتهم من برامج الابتعاث، ونشر ثقافة احترام الأنظمة والقوانين بين أفراد المجتمع.

وقد شهد اللقاء حوارا مفتوحا بين الدكتور العيسى والحضور، حيث أجاب الدكتور العيسى عن جميع الأسئلة والاستفسارات التي وُجهت له بكل شفافية ووضوح، فأكد أن جميع المبتعثين والمبتعثات يعودون إلى وطنهم فور انتهاء مدة دراستهم، ومن يبقى في أميركا فذلك عائد لظروفه الخاصة، وقد كنا قلقين على بعض الأطباء من استقطابهم للعمل في أميركا ولذلك حرصنا على أن تكون تأشيراتهم لا تسمح لهم بالبقاء في أميركا، فالأطباء من أكثر الحالات التي يمكن استقطابهم للعمل في أميركا، وخاصة الأطباء المميزين، ونحن نحرص على عودتهم للمملكة لتستفيد منهم بلادنا.

وفي سؤال حول موضوع "الحضانة"، أكد الدكتور محمد العيسى أن هذا الموضوع تم تجهيزه والرفع به للجهات المختصة، وأشار إلى زيارة قام بها مؤخرًا وفد من مجلس الشورى السعودي للملحقية بأميركا، وقد أكد الوفد أن موضوع "الحضانة" بالفعل تمت مناقشته في المجلس وتم بعد ذلك رفعه للمقام السامي لاتخاذ اللازم حياله.

وأكد الدكتور العيسى أنهم لم يسجلوا أي حالة تنصرّت أو خرجت من الملة، قائلا: الطلاب والطالبات السعوديون لا يتنصرّون، ولا يأكلون لحم الخنزير، ولا ينسون وطنهم، ولا يتركون دينهم، ومن يدّعي غير ذلك فهذا غير صحيح، وقد شاهدت بنفسي بعض المبتعثين والمبتعثات يبكون إذا سمعوا السلام الوطني السعودي.

وردًا على مداخلة من مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة عمر الجاسر، وجّه فيها أمنية العديد من الفنانين والفنانات السعوديين بالدراسة الفنية المتخصّصة في أميركا، قال الدكتور محمد العيسى: لاشك أن الفن رسالة، ونحن نحرص على دعم جميع الفنانين والفنانات، وأنا أوجّه لهم تحية بهذه المناسبة، وأود أن أشير إلى وجود كثير من اللوحات الفنية لفنانين وفنانات سعوديين نزيّن بها مبنى الملحقية الثقافية بأميركا، كما يوجد عدد كبير من المبتعثين والمبتعثات يدرسون الفن في الجامعات الأميركية، ونحن بدورنا نعرّف الأميركان بالفن السعودي ونهديهم كتاب "الفن في السعودية" والذي لمست من خلاله انبهار الكثير من الأميركان بما يشاهدونه في هذا الكتاب...

وفي ختام اللقاء، قدم مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة عمر الجاسر شهادات شكر وتقدير من الجمعية للدكتور محمد العيسى، ولمركز الملك سلمان للشباب تسلمها هاني المقبل وسهيل الرزين.