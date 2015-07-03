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حديقة الأمير عبدالعزيز بن عياف تضيف متنفساً جديداً لأهالي العاصمة

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حديقة الأمير عبدالعزيز بن عياف تضيف متنفساً جديداً لأهالي العاصمة حديقة الأمير عبدالعزيز بن عياف تضيف متنفساً جديداً لأهالي العاصمة

    قال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض أثناء تدشينه لحديقة الامير عبدالعزيز بن محمد بن عياف إن سمو الأمير عبدالعزيز بن عياف معروف بجده واجتهاده وتوجهاته السليمة والمواطنة الصادقة لديه على مستوى عال بحب العمل والتفوق والتطور عنده له ميزان واضح فأنا أقدر له كل العطاءات التي عملها سموه وسأكون أنا سعيد بأن أعيش ضمن هذه المنظومة التي هو بدأها بهذه الأعمال وزملاؤه الكرام سيكملون المسيرة من بعده لنعيش جميعا في جو جميل وهادئ. وقال سموه إنني سعيد لاشارك الجميع ومرتادي هذه الحديقة لافتتاحها حيث أصبحت معلما بارزا ويزيدها جمالا أنها تحمل اسم رجل عزيز علينا جميعا قدم للرياض الشيء الكثير وهو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف الذي يعطي بجد واجتهاد وبدراسة متأنية ومتعقلة وعلى مستوى رائع من التميز والتفوق لذلك أنا سعيد بوجودي في هذه الحديقة اليوم وأتمنى إن شاء الله أن تزدهر الرياض بحدائقها ومشروعاتها.

من جانبه قدم صاحب السمو الامير عبدالعزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض سابقا خالص شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على جهوده التي تمت بالرياض وعلى دعمه للأمانة وعلى دعمه لي شخصيا وادعو بالرحمة للأمير سطام بن عبدالعزيز -رحمه الله- على جهوده ودعمه الذي قام بها ابان توليه امارة منطقة الرياض.

ولا يفوتني أن اقدم الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض على تشريفه وافتتاحه الحدائق العشرين وتدشينه للحديقة والشكر موصول لأمين منطقة الرياض الاخ المهندس ابراهيم السلطان على جهوده التي يبذلها في مجال عمله.

وتقع حديقة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف على الطريق الدائري الشرقي مابين مخرجي عشرة وتسعة بحي الحمراء التي دشنها صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض وتبلغ مساحتها (75960م2) والتي تعتبر متنفسا لاهالي الرياض ومن أهم عناصرها ساحة العروض بمساحة ٢٧٠٠ م2 وممر مشاة حول الموقع بطول 1800متر طولي، وتشمل النوافير بالمدخل الرئيسي على الطريق الدائري الشرقي في موقع ساحة العروض وسط الحديقة وساحة بمساحة ٢٧٠٠ ومدرجات تتسع لعدد لأكثر من ١٠٠٠ متفرج. وعدد ٢٨ جلسة مظللة و١٢ جلسة مفتوحة ودورتين للمياه ومسطحات خضراء بمساحة ٣٩٠٠٠ م ٢ و العاب الأطفال متعددة المراحل.

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