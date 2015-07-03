"الجبهة الوسطية" تُعِد زيارة إلى شمال سيناء لدعم الجيش المصرى

قررت الجبهة الوسطية لمواجهة العنف والتطرف، إعداد زيارة كبيرة إلى محافظة شمال سيناء لدعم وتأييد الجيش المصرى، وخاصة بعد الأحداث الراهنة التى شهدتها المحافظة أول أمس.

وأكد صبرة القاسمى مؤسس الجبهة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن ما قام به الجيش أول أمس أفشل مخططات "داعش" فى سيناء، حيث إن العمليات الانتحارية التى شهدتها سيناء أول أمس ما هى إلا محاولة فاشلة لإقامة ولاية على غرار ما حدث العراق والشام.

ووصف القاسمى، أحداث أول أمس بالحرب التى انتصر فيها الجيش نصرًا كبيرًا، موضحًا أن يجب على جموع الشعب المصرى الوقوف خلف أبناء القوات المسلحة.