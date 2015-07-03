أول الدبلومات الفنية: أطالب الدولة بقرار يسمح للأوائل دخول الهندسة دون معادلة

قال محمود فؤاد سيد جودة، الحاصل على المركز الأول بالدبلومات الفنية فى شعبة مدارس مياه الشرب بمجموع 8 . 98 % ،"أطالب الدولة بقرار يسمح لأوائل الدبلومات الفنية بدخول كلية الهندسة بدون معادلة كحافز لهم ولباقى زملائهم من الطلاب فى مرحلة التعليم الفنى".

وأضاف كنت الأول على مدرستى فى الشهادة الابتدائية ولم اعتمد على الدروس الخصوصية وحافظت على تفوقى وحصلت على 286 درجة فى الشهادة الإعدادية وفضلت الالتحاق بمدرسة مياه الشرب 5 سنوات لأن لى خيارات أهمها الحصول على فرصة عمل بعد التخرج أو دخول كلية تعليم صناعى أو معادلة لدخول كلية الهندسة، وسألتحق بكلية الهندسة لحبى الشديد وتميزى فى الرياضيات.

وأوضح أن التعليم الفنى هو الأهم لمصر فى المستقبل لارتباطه بسوق العمل فى الصناعة وتخصيص وزارة للتعليم الفنى فكرة صائبة جعلت الطلاب يفضلون الالتحاق به.

وقال والد محمود ، "أعمل فى شركة مياه الشرب بالمحافظة وأبنائى هم محمد حاصل على معهد تجارى ويعمل معى بالشركة وجهاد مدرسة ابتدائى وندا الفرقة الثانية بكلية العلوم جامعة بنى سويف وأصغرهم محمود ، مضيفا : ابنائى جميعا يذاكرون ويجتهدون دون دروس خصوصية ولم أقل يوما لأحدهم كلمة (ذاكر) وكنت وأمه وأشقاؤه نشجعه ونوفر له المناخ المناسب للمذاكرة.