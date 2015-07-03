وزراء داخلية التعاون: الأعمال الإرهابية لن تؤثر على اللحمة الوطنية بين أبناء الخليج

الكويت - أحمد العويد، واس

عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء امس اجتماعهم الطارئ بمدينة الكويت. ورأس وفد المملكة في الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله-. وفي بداية الاجتماع رفع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي التعازي والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وإلى ذوي شهداء التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام الصادق بحي الصوابر بالكويت، داعين الله عز وجل أن يعجل بشفاء المصابين وأن يحفظ دول المجلس وشعوبها من كل مكروه. وأعرب أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي شجبهم واستنكارهم للتفجير الإرهابي، مؤكدين أن هذه الأعمال الإرهابية لن تؤثر على النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية بين أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وناقش أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية خلال الاجتماع تفاصيل حادثة التفجير الإرهابي لمسجد الإمام الصادق في الكويت، إلى جانب بحث آخر المستجدات الأمنية في المنطقة. وتطرقوا للأعمال الإرهابية التي استهدفت دور العبادة في دول الخليج بهدف بث الفتنة وإشاعة الفرقة وشق الصف وزعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين وقتل وجرح الأبرياء. كما اطلع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية من معالي الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي على الجهود الكبيرة التي قامت بها الأجهزة الأمنية المختصة بدولة الكويت الشقيقة لكشف ملابسات هذه الجريمة البشعة والقبض على الضالعين فيها في وقت قياسي ، مؤكدين بأنها عند مستوى المسؤولية الوطنية لحماية أمن دولة الكويت واستقرارها. وعبر أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية عن تقديرهم واعتزازهم بالروح الوطنية العالية التي أظهرها شعب الكويت بتكاتفه وتضامنه وتمسكه بوحدته الوطنية، حيث وجه رسالة بالغة الدلالة إلى الجهات التي تسعى إلى إشعال نار الفتنة الطائفية وتمزيق النسيج الاجتماعي بأن نواياها الشريرة وخططها الإجرامية لن تلقى إلا الفشل الذريع. عقب ذلك عقد وزراء الداخلية اجتماعاً مغلقاً. حضر الاجتماع من الجانب السعودي معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور سعد بن خالد الجبري، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، ومعالي مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج، ومعالي نائب مدير عام المباحث العامة الفريق عبدالله بن علي القرني.