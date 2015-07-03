خادم الحرمين افتتح مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة

المدينة المنورة، جدة - سالم الأحمدي، خالد الزايدي، واس

افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء امس مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي الجديد بالمدينة المنورة، قائلا: «الحمد الله كل مارأينا يسر النفس ويذكرنا بموحد هذه البلاد رحمه الله الذي أمن الأمن والطمأنينة في هذه البلاد». عقب ذلك تجول خادم الحرمين في مرافق المطار الذي يقع على مساحة اجمالية تبلغ 4 ملايين م٢ ويعد معلماً حضارياً يبرز الجوانب المشرقة في عادات وتراث سكان المدينة المنورة، ويسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين. واستمع - رعاه الله - إلى شرح عما يضمه المطار من مرافق تشمل كاونترات إنهاء إجراءات المسافرين، وسوق حرة، ومطاعم، بالإضافة إلى بوابات السفر، وغيرها.

الى ذلك رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة بالغ الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين على تفضله -رعاه الله- باعتماد مشروع تصميم وتنفيذ مسار درب السنة الذي يمتد من المسجد النبوي إلى منطقة مسجد قباء والخدمات المساندة له. وقد وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين إلى جدة مساء امس، قادماً من المدينة المنورة.

من جانب آخر بعث خادم الحرمين الشريفين رسالة إلى أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. وأوضح بيان أردني أن الرسالة تتعلق بالعلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين.