نظام غذائى لعلاج "حرقة" الأمعاء فى رمضان

أرسلت قارئة تسأل، منذ اليوم الثانى لشهر رمضان وأنا أعانى حرقة بالمعدة شديدة، تجعلنى راغبة فى التقيؤ ولا يمكننى تناول طعام الإفطار أو السحور بشكل مريح، فما السبب والعلاج؟

أجاب الدكتور محمد المنيسى أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بالقصر العينى وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، مؤكدا على أن الصيام لا دخل له بالشعور بآلام المعدة أو حرقتها، ويرتبط الأمر بشكل عام بطبيعة نوعيات الطعام التى يتناولها الصائم على الفطار وفى السحور.

ولذا ينصح منيسى السائلة باتباع نظام غذائى يهدئ المعدة، خلال 10 أيام كاملة من الصيام، بالابتعاد عن منتجات الألبان ليلا، وتناول الطعام باردا قدر الإمكان والامتناع عن تناول الطعام ساخنا للغاية، أو مثلجا، كما يجب الاهتمام بتناول المياه على دفعات، والاهتمام بتناول الفاكهة التى تهدأ المعدة قليلة السكريات.

وتابع منيسى ناصحا المريضة بضرورة الاهتمام بتناول السحور وطعام الإفطار خفيفا للغاية، والامتناع عن اضافة التوابل مطلقا، مع طهى الطعام بالسلق لا غير، وتناول الشوربات معتدلة الحرارة لا ساخنة ولا باردة، والاهتمام بطبق السلطة والخضراوات الورقية والنيئة، وخاصة بين الوجبات، وتناول وجبات صغيرة بين الإفطار والسحور خفيفة.

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