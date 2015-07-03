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إصابة 9 جنود من قوات الجيش الليبى جراء اشتباكات بنغازى

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إصابة 9 جنود من قوات الجيش الليبى جراء اشتباكات بنغازى إصابة 9 جنود من قوات الجيش الليبى جراء اشتباكات بنغازى
صيب تسعة جنود من الجيش الليبى جراء الاشتباكات العنيفة، بمناطق متفرقة بمدينة بنغازى مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى.

وقالت فاديا البرغثى ، مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة، فى تصريح الليلة لوكالة انباء الشرق الأوسط،إن المستشفى استقبل تسعة جرحى من جنود من قوات الجيش اليومين الماضيين ،جراء الاشتباكات بمحاور القتال بمدينة بنغازى.

وأضافت البرغثى أن جرحى الجيش إصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة،لافتة أنه تم تقديم الإسعافات الاولية لهم غادر 6 جنود المستشفة وهناك جنديان تحت الرعاية الطبية.

يذكر أن مدينة بنغازى تشهد قتالا عنيفا بين قوات الجيش الليبى وقوات مجلس شورى ثوار بنغازى ما ادى إلى مقتل وإصابة العشرات.
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