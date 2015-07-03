مجمع تلفزيون الدمام وجمعية «بناء» يعملان على شراكة تدريبية للأيتام

كشفت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية "بناء" عن توجهها لبناء شراكات مجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية والخاصة خلال إستراتيجية الجمعية للسنوات المقبلة، خاصة بعد حصول الجمعية على أعلى درجة في معيار مجلس الإدارة والموارد البشرية لجائزة الملك خالد فرع التميز للمنظمات غير الربحية لعام2014.

وأكد عبدالله الخالدي مدير جمعية بناء لرعاية الأيتام، إنهم يعملون على بناء شراكة مع تلفزيون الدمام لتقديم رسائل عن اليتيم هدفها ليس الشفقة بل بناء شخصيته، متمنيا أن يخوض أيتام ويتيمات الجمعية المجال الإعلامي عبر برامج تدريبية في تلفزيون الدمام إذا ما سنحت لهم الفرصة.

جاء ذلك في لقاء مع "الرياض" خلال حفل نظمه تلفزيون الدمام احتفاء بأيتام المنطقة الشرقية مساء امس الأول، بحضور الشيخ عبدالرحمن آل رقيب رئيس محكمة الاستئناف وعبدالرحمن العطيشان رئيس الغرفة التجارية الصناعية وماجد البابطين مدير فرع وزارة الثقافة والإعلام والشيخ عبدالله اللحيدان مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية للاوقاف والدعوة والإرشاد و الشيخ عمر الدويش مدير فرع هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية.

واستعرض الخالدي خلال الحفل، أهم أهداف الجمعية والتي تتمثل في المساهمة في تنشئة اليتيم تنشئة إسلامية بما يحقق الترابط الأسري والتكافل الاجتماعي والمساهمة في توفير أوجه الرعاية الشاملة لليتيم من الناحية المعنوية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية وتهيئة الظروف الملائمة لليتيم وأسرته لتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي والتربوي والمهني ليكون مواطنا صالحا وفاعلا والعمل مع الجهات المعنية لتطوير واقتراح التشريعات والأنظمة التي تكفل حقوق اليتيم والعمل على بناء شراكات مجتمعية مع قطاعات المجتمع المختلفة حكومية وخاصة وأهلية لتحقيق أهداف الجمعية، مبينا إن الجمعية تشرف على رعاية (2300) يتيم ويتيمة وأرملة، وقال نطمح أن تستقل الأسر المستفيدة من برامج الجمعية بنفسها ونتوقع خلال الفترة القادمة استقلال العديد من الأسر بعدما تم تدريبهم وتوفير وظائف للأسرة ولأبنائها وبناتها.

فيما أكد سعيد اليامي مدير مجمع تلفزيون الدمام ل"الرياض"، إنهم لا يمانعون من تدريب العديد من الأيتام على أعمال التلفزيون التقديم والإخراج وغيره ومن يثبت قدرته في العمل في القطاع الإعلامي"التلفزيون" يتم استقطابه، موضحاً أن السياسة الإعلامية في المملكة وضعت الكثير من الرؤى والخطط التي تستنهض الهمم لتنقل الرسالة الإعلامية المجتمعية بكافة مضامينها إلى إطار شمولي في التفكير والإنجاز مع تركيز راسخ لكل الأبعاد التربوية والواقعية في بناء الثقة والاستثمار في أغلى قيمة تسير على الأرض ألا وهو الإنسان المحرك لكل عطاء والباذل لكل نماء لاسيما أبناؤنا الأيتام. وثمن الشيخ عبدالرحمن آل رقيب رئيس محكمة الاستئناف، في كلمة له جهود مجمع تلفزيون الدمام على هذه البادرة مبدياً سعادته بما رآه من تلاحم وتعاضد بين المؤسسات المجتمعية وأبناء الجمعية، وقال نحن ننعم وبفضل الله بدولة ترعى المواطن وتسعى على أن ينعم بكافة سبل الراحة وما رعاية الأيتام في هذه البلاد إلا شاهد على ذلك. بعدها ألقى عبدالرحمن العطيشان رئيس الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، كلمة شكر فيها مجمع تلفزيون الدمام على هذه البادرة الطيبة داعياً الجهات الأخرى لأن تقدّم المزيد من خدماتها لفئة الأيتام لاسيما وأننا في مجتمع إسلامي متكاتف يحث على ذلك. فيما قدم الشيخ عبدالله اللحيدان مسابقة بين الايتام وقدم لهم العديد من الجوائز من تلفزيون الدمام، وشارك أيضا الفنان جعفر الغريب بكلمة، كما شارك أمير الشعراء حيدر العبدالله بقصيدة وطنية، بعد ذلك تم توزيع الهدايا على الايتام من المتبرعين.