الرمضي للمرتبة الثانية عشرة بإمارة القصيم

المذنب - فهد الشامخ

صدر قرار بترقية أ. عسم بن ابراهيم الرمضي للمرتبة الثانية عشرة بإمارة منطقة القصيم حيث عبر عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على هذه الثقة الغالية سائلاً المولى ان يكون عند حسن ظنهم ومقدراً لجهود صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل آل سعود امير منطقة القصيم ودعمه الدائم ومساندته سائلاً الله التوفيق والسداد.