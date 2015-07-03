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مركز المعلومات الوطني يقدم خدمات الحاسب الآلي والدعم التقني بمنفذ الوديعة

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الرياض – مناحي الشيباني

    إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- ، وجه مدير عام مركز المعلومات الوطني اللواء الدكتور طارق الشدي بتقديم خدمات الحاسب الآلي والدعم التقني والفني، وإضافة محطات بصمة إضافية وعدد من الطابعات لقطاعات وزارة الداخلية المشاركة في منفذ الوديعة بمنطقة نجران على مدار الساعة، وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات ولتسهيل كافة الإجراءات بتقنية عالية وسرعة فائقة وتوفير كافة الإمكانات اللازمة التي يحتاجها المنفذ. تجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات الوطني بالتعاون مع الجوازات أنهى كافة الترتيبات الفنية والتجهيزات التقنية لتشغيل أكثر من (50) موقعاً لتصحيح أوضاع الإخوة اليمنيين.

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