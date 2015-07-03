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د. القصبي يتفقد دور الأيتام والتأهيل بالمدينة المنورة

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د. القصبي يتفقد دور الأيتام والتأهيل بالمدينة المنورة د. القصبي يتفقد دور الأيتام والتأهيل بالمدينة المنورة
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د. ماجد القصبي مصغياً لأحد المستفيدين من الخدمات

الرياض - صالح الحميدي

    تفقد الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير الشؤون الاجتماعية، الدُور والمراكز والفروع التابعة للوزارة بالمدينة المنورة، مشمولة بمركز التأهيل الشامل ودار تربية الفتيات ووحدة الحماية الاجتماعية ودار الملاحظة الاجتماعية ودار الرعاية للبنين ومكتب الضمان الاجتماعي ومركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة، حيث استمع وحاور أبناءه الأيتام ونزلاء الدور وكذلك فرق العمل داخل تلك المنشآت، وأوصى بالارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة فيها، وقد التقى خلال جولته بمراجعي الوزارة واستمع إلى ما أبدوه من ملاحظات، ووجه بتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لهم.

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