وزير التعليم يقف على الجهود التطوعية المقدمة من رسل السلام لزوار المسجد النبوي

وقف وزير التعليم رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية د. عزام الدخيل أمس الأول على الجهود التطوعية النبيلة المقدمة من الكشافة والجوالة لخدمة المعتمرين وزوار المسجد النبوي بالمدينة المنورة.

جاء ذلك أثناء لقائه أبناءه الكشافة والجوالة المشاركين في مشروع رسل السلام الكشفي الرمضاني للزوار والمعتمرين والذي تنفذه جمعية الكشافة العربية السعودية في الجولة التي رافقه خلالها نائب رئيس جمعية الكشافة د. عبدالله الفهد ومدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر العبدالكريم. اثر ذلك قدم نائب رئيس الجمعية لوزير التعليم لمحة عن الأعمال التطوعية والإنسانية والخدمات المقدمة من كشافة وجوالة رسل السلام لزوار المسجد النبوي والتي تشمل عدة خدمات منها التعاون مع صحة المدينة وذلك بتنظيم وتسجيل المراجعين للمراكز الصحية

المحيطة بالمسجد النبوي وقسم التوعية وتنظيم الزوار المتواجدين في ساحات المسجد النبوي وخدمة العربات لكبار السن وإرشاد التائهين من زوار المسجد النبوي والمساهمة في إيصالهم لنزلهم بأمان وغيرها من المهام التطوعية والإنسانية.

وأبدى وزير التعليم رئيس الجمعية إعجابه بتلك الجهود وأثنى على الدور الهام لكشافة وجوالة رسل السلام باعتبار أن مثل هذه البرامج تعود الأبناء في الكشافة والجوالة على البذل والعطاء والتطوع في عمل الخير، كما أكد على ان رسالة الكشافة وأهدافها تحث على العمل والعطاء وخدمة الآخرين، إضافة إلى نقل الصورة المثلى لشباب هذا الوطن من خلال منظومة الخدمات التطوعية الجليلة المقدمة للمعتمرين والزوار.

وفي لمسة أبوية تناول الوزير طعام الإفطار مع القادة الكشفيين وأبنائه الجوالة والكشافة في ساحات المسجد النبوي وفي ختام جولته قدم وزير التعليم لجميع المشاركين الشكر والعرفان متمنياً أن تكلل جهودهم بالتوفيق والسداد. بدوره قدم نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية د. عبدالله الفهد الشكر والتقدير لوزير التعليم رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية على دعمه لمشروع رسل السلام الكشفي الرمضاني وحرصه على الوقوف على الجهود التطوعية التي تقدمها كشافة وجوالة رسل السلام بمكة المكرمة والمدينة المنورة بالتعاون مع الجهات المعنية بخدمة المعتمرين والزوار. وأضاف د. الفهد أن إستراتيجية مشروع رسل السلام التي تتبناها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- تؤكد على تعزيز رسالة السلام وخدمة ومساعدة الآخرين لتشمل بذلك ضيوف الرحمن، وأشار إلى أن مشروع رسل السلام الكشفي الرمضاني يعزز روح العمل التطوعي لدى الكشافين وإظهار الصورة المشرقة لأبناء هذا الوطن المعطاء ويسهم في ترسيخ دور الكشافة تجاه المجتمع والقيام بواجباتها نحوه.

من جهته، أوضح مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر العبدالكريم أن مشروع رسل السلام الكشفي الرمضاني يهدف إلى تعزيز العديد من القيم يأتي في مقدمتها تأصيل حب الوطن والانتماء إليه والظهور بالمظهر المشرف أمام ضيوف الرحمن من زوار المسجد النبوي كذلك إبراز الدور التربوي للكشافة من خلال خدمة المجتمع والتفاعل مع البيئة المحيطة وتنمية روح العمل التطوعي لدى الكشافين، وأعتبر أن مشاركة وشكر وثناء وزير التعليم د. عزام الدخيل بمثابة الدافع للجميع لمضاعفة الجهود وتقديم أفضل الخدمات لضيوف وزوار المسجد النبوي.