«الندوة العالمية» تعالج الهجرة غير الشرعية واللجوء والتشرد

رفع الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي شكره الجزيل وعرفانه العميق لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على دعمهم لمسيرة العمل الخيري في المملكة وقيامهم بواجب العون الإنساني الدولي سائلاً الله أن يكلل جهودهم بالنجاح، مشيداً بالخطوة الإنسانية والرائدة لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز المتمثلة في إنشاء"مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية".

جاء ذلك في كلمته خلال حفل الإفطار السنوي الثالث عشر الذي نظمته الندوة العالمية للشباب الإسلامي مساء الثلاثاء بقاعة بريدة بفندق الانتركونتننتال بالرياض، وحضره 350 من العاملين في الحقل الدبلوماسي ولفيف من رجال الأعمال وعدد من المهتمين بالعمل الخيري منهم 44 سفيراً و220 دبلوماسيا يمثلون 106 دول.

واشتمل الحفل الذي أقامته الندوة العالمية للشباب الإسلامي على مائدتها الرمضانية جرياً على عادتها السنوية وامتدادًا للتواصل مع الأسرة الدبلوماسية بالرياض على كلمتين للسفير الجيبوتي والسفير السويسري نيابة عن الدبلوماسيين العاملين في المملكة وكلمة لممثل الأمم المتحدة، أكدوا خلالها على الحوار بين الثقافات ونبذ التطرف والإرهاب.

بدئ الحفل الذي قدمه أحمد الطحيني بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها الشيخ رشيد القليب، ثم عرض فيلم وثائقي عن جهود الندوة العالمية للشباب الإسلامي في مجال العمل الشبابي والتطوعي على امتداد تواجدها في القارات الخمس.

وأكد الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي على ضرورة معالجة الهجرة غير الشرعية وقضايا اللجوء والتشرد.

د. الوهيبي: نأسف للشباب الذين فقدوا أرواحهم على شواطئ أوروبا وهم يحلمون بالعيش الرغيد والأمان

وقال د. الوهيبي في كلمته: إن الشغل الشاغل للمنظمات الإنسانية هو كيفية الاستجابة لهذه الأوضاع ومواساة المنكوبين، وكانت الندوة سباقة في هذا المضمار؛ فقد استجابت للشأن الإنساني في كل تلك البلدان بما لديها من إمكانات وبالتعاون مع منظمات دولية ومحلية. وقدمت تلك المنظمات الدولية منفذا للذين يهمهم الشأن الإنساني بترجمة ذلك الهم إلى برامج عمل تنقذ أرواح المنكوبين وتلبي حاجاتهم الأساسية.

وأضاف الوهيبي: لا نستطيع أن نغض الطرف عن مشكلة مستفحلة، وهي الهجرة غير الشرعية التي تطرقتُ إليها في مناسبات سابقة. وقد استفحل أمرها هذه الأيام. فالمحرومون يحلمون بالعيش الرغيد والأمان الذي حرموا منه في بلدانهم. وإن الدول والمنظمات الدولية مدعوة إلى معالجة أصول المشكلة لئلا تذهب أنفس بريئة في عرض البحار.

وتابع الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي حديثه عن ضرورة تضافر الجهود الدولية لتعزيز دور العمل الإنساني والتطوعي لمواجهة الآثار الناجمة عن الحروب والكوارث الطبيعية بقوله: "إن العالم اليوم أحوج ما يكون إلى تقديم المساعدات المالية والعينية إلى المنظمات الدولية المعنية بالشأن الإنساني، حيث إن ما تقدمه الدول من مساعدات لا يفي بتكاليف البرامج الإنسانية.

وقال الوهيبي مخاطباً الحضور: أيها الأكارم حتى العاملون في قطاع الإغاثة لم يسلموا من الاستهداف من قبل جهات عديدة وفي مناطق عدة من العالم. فسقط منهم عشرات وهم يقومون بدورهم الإنساني النبيل لخدمة المحتاجين بغض النظر عن قناعاتهم وانتماءاتهم. ويؤسفنا أن نرى عدد أولئك الضحايا في ازدياد. كما لم تسلم منشآت المنظمات الدولية من الاستهداف المتعمد مع أن دورها إنساني صرف.

وختم د. الوهيبي كلمته بالإشادة بدور الشباب المتطوع وحيا مثابرتهم على تقديم النفع العام رغم التضحيات بالقول: إنني من هذا المنبر أحيي العاملين في القطاع الإنساني على ما يقدمون من خدمات وتضحيات. كما أخص بالتحية الشباب الذين يعملون في الميدان وسط القصف والمخاطر معرضين حياتهم للهلكة؛ فكم من شاب أصيب منهم! وكم قدموا من تضحيات تصل إلى حد الموت (والجود بالنفس أقصى غاية الجود!).

السفير السويسري: الحوار بين الثقافات.. تقبل الجماعات العرقية والدينية واللغوية كما هي

من جهته أشاد السفير الجيبوتي عميد السلك الدبلوماسي الدكتور ضياء الدين بامخرمة بجهود الندوة العالمية للشباب الإسلامي وقال: إن الندوة العالمية للشباب الإسلامي هي واحدة من أذرع الخير المباركة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، هذه الدولة العزيزة التي تمثل مهداً للإسلام وقبلة للمسلمين ورأسا في العالم لما حباها الله عز وجل من أهمية جيو سياسية واقتصادية وقيادة حكيمة فكان نشاط WAMY المنبثق من هذه الأسس مستمرا ومتواصلا وواسع الانتشار في مجالات عدة؛ تعليمية، علمية، شبابية، إغاثية، ثقافية و غيرذلك.

وللندوة العالمية للشباب الإسلامي حضور متميز في بلدي جمهورية جيبوتي منذ أكثر من 15 عاما في مجالات عدة؛ وأهمها إدارة مركز رعاية الشباب في جيبوتي وهو مركز علمي تعليمي تربوي للشباب ترتاده أعداد كبيرة من الفتية الجيبوتيين، بالإضافة إلى ممارسة الندوة للمناشط الأخرى الدعوية والإغاثية والإنمائية والشبابية.

كما تحدث السفير السويسري هاينر بيتش شيلينبرغ عن الحوار بين الثقافات من منظور سويسري، فقال: أود الإشارة أنني أولي هذا الموضوع اهتماما خاصا لأنه يحظى بمكانة عظيمة ومميزة في بلدي. وأضاف: سويسرا هي مزيج من العديد من المجموعات العرقية واللغوية والدينية التي نمت جنبا إلى جنب. وعلى الرغم من صغر مساحة سويسرا.

إلى ذلك قال الدكتور أشوك نيقام المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في كلمته: لقد شهدنا في السنوات القليلة الماضية تصاعداً واضحاً للأيديولوجيات التي تغذي عدم التسامح والإرهاب والكراهية والتطرف والعنف والطائفية.