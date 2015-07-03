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لمريض السكر.. عايز تصوم بأمان اتبع تلك النصائح

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لمريض السكر.. عايز تصوم بأمان اتبع تلك النصائح لمريض السكر.. عايز تصوم بأمان اتبع تلك النصائح
التغذية الصحية والسليمة، هى أهم العوامل المساعدة فى علاج مرضى السكر، والتى تلعب دورا أساسيا فى عملية ضبط نسبة السكر فى الدم لديهم.

وفى شهر رمضان ومع ساعات الصيام الطويلة، تزيد فرص تعرض مرضى السكر للعديد من المضاعفات الناتجة عن الانقطاع عن تناول الطعام لفترات طويلة، ولذا يجب على هؤلاء المرضى التنبه بصورة شديدة الدقة لنوعية الغذاء الذى يتناولونه فى هذا الشهر.

يقدم فى السطور التالية أخصائى التغذية الدكتور خالد يوسف، عددًا من النصائح الهامة لمريض السكر فى شهر رمضان، وهى:
>- احرص على الحصول على كمية كافية من السوائل يوميا كالماء والعصائر الطازجة دون إضافة سكر.
>- - تناول الطعام الذى يحتوى على نسبة عالية من السوائل كالبطيخ، والشوربة الطازجة منزوعة الدهن، واللبن.
>- اجعل للألياف النصيب الأكبر من وجباتك اليومية، وخاصة الخضراوات الورقية والفواكه والبقوليات، والحبوب الكاملة كالعيش السن والبلدى والبليلة والشوفان.

- استبدل العصائر الرمضانية والمشروبات الغازية مرتفعة السكريات، بالعصائر الطبيعية كالحلبة والينسون والجنزبيل وغيرها، والتى يفضل تناولها بدون إضافة السكر، فتلك المشروبات تساعد على تنظيم نسبة السكر فى الدم بصورة فعالة.

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