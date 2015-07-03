أخبار عاجلة

صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

استغلى وقت طفلك فى رمضان وماتسيبهوش للتلفزيون والنوم

Google+ Print
استغلى وقت طفلك فى رمضان وماتسيبهوش للتلفزيون والنوم استغلى وقت طفلك فى رمضان وماتسيبهوش للتلفزيون والنوم
خلال شهر رمضان، تنتشر الكثير من العادات الخاطئة التى يفعلها الأطفال والناتجة عن أفعال آبائهم، مما يكون له أثر سلبى على صحة الطفل وينتج عنها إصابته ببعض المشاكل النفسية.

وفى هذا السياق تقول الدكتورة ولاء نبيل استشارى الطب النفسى إنه من الضرورى استغلال وقت الطفل فى رمضان وإبعاده عن مشاهدة المسلسلات، وذلك من خلال الحرص على النوم مبكرا والاستيقاظ باكرا، لافته إلى أنه يقع الكثير من الآباء فى خطأ كبير وهو ترك الأطفال يسهرون لأوقات متأخرة ويستيقظون بعد العصر مما يضيع عليهم وقتا ثمينا، ويعرضهم ذلك لاكتساب بعض الصفات السلبية الخاطئة أو تعرضهم لأمراض نفسية بسبب تركهم معظم الوقت أمام شاشة التلفاز تعطيهم معلومات دون أن يفكرون بها.

تتابع أنه من الضرورى على الأم إعطاء الأبناء وقتا محددا لمشاهدة التلفاز وتحديد لهم برامج معينة بعيدة عن الأفكار السيئة والسلبية التى تؤثر عليهم، ولابد أن يشاهد الأطفال برامج هادفة تحمل أفكارا قيمة ومفيدة.

تشير د. ولاء نبيل أن رمضان يعد فرصة للتقرب من الله ومن الأسرة والأبناء، حيث يتم تخصيص وقت تجتمع فيه الأسرة وتستغل رمضان للحكايات ومناقشة المواضيع الخاصة بالأسرة أو بغيرها فرصة للتقرب من بعضهم البعض .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365