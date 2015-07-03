استغلى وقت طفلك فى رمضان وماتسيبهوش للتلفزيون والنوم

خلال شهر رمضان، تنتشر الكثير من العادات الخاطئة التى يفعلها الأطفال والناتجة عن أفعال آبائهم، مما يكون له أثر سلبى على صحة الطفل وينتج عنها إصابته ببعض المشاكل النفسية.

وفى هذا السياق تقول الدكتورة ولاء نبيل استشارى الطب النفسى إنه من الضرورى استغلال وقت الطفل فى رمضان وإبعاده عن مشاهدة المسلسلات، وذلك من خلال الحرص على النوم مبكرا والاستيقاظ باكرا، لافته إلى أنه يقع الكثير من الآباء فى خطأ كبير وهو ترك الأطفال يسهرون لأوقات متأخرة ويستيقظون بعد العصر مما يضيع عليهم وقتا ثمينا، ويعرضهم ذلك لاكتساب بعض الصفات السلبية الخاطئة أو تعرضهم لأمراض نفسية بسبب تركهم معظم الوقت أمام شاشة التلفاز تعطيهم معلومات دون أن يفكرون بها.

تتابع أنه من الضرورى على الأم إعطاء الأبناء وقتا محددا لمشاهدة التلفاز وتحديد لهم برامج معينة بعيدة عن الأفكار السيئة والسلبية التى تؤثر عليهم، ولابد أن يشاهد الأطفال برامج هادفة تحمل أفكارا قيمة ومفيدة.

تشير د. ولاء نبيل أن رمضان يعد فرصة للتقرب من الله ومن الأسرة والأبناء، حيث يتم تخصيص وقت تجتمع فيه الأسرة وتستغل رمضان للحكايات ومناقشة المواضيع الخاصة بالأسرة أو بغيرها فرصة للتقرب من بعضهم البعض .