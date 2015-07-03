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عاطل يقتل شابا ويصيب شقيقه لخلافات مالية بالبحيرة

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عاطل يقتل شابا ويصيب شقيقه لخلافات مالية بالبحيرة عاطل يقتل شابا ويصيب شقيقه لخلافات مالية بالبحيرة
تعدى عاطل على شاب فى الثلاثينيات من عمره بسلاح أبيض وسدد له عدة طعنات أدت إلى مصرعه، كما قام بالتعدى على شقيقه أيضا لخلافات فيما بينهما.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث، وتبين من الفحص نشوب مشاجرة بين "أ.إ.م" عاطل طرف أول و"م.ح.ف" 30 سنة وشقيقه، أسفرت عن مصرعه وإصابة شقيقه بجروح قطعية متفرقة بالجسم، فتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى إيتاى البارود والمصاب لذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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مصر 365