القبض على متهم بقتل خفير وإصابة ضابط خلال أحداث شغب بالمنيا العام الماضى

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا القبض على أحد المتهمين بقتل خفير نظامى، وإصابة ضابط شرطة خلال أحداث شغب شهدتها المحافظة العام الماضى.

وتلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى يفيد بالقبض على "أحمد.ص" 33 سنة من إحدى قرى بنى مزار، بحوزته بندقية آلية، سبق اتهامه فى القضية رقم 12697 لسنة 2014 جنايات شروع فى قتل ومقاومة السلطات، حيث تبين من التحريات أنه أحد المتهمين بقتل خفير نظامى بمركز العدوة ويدعى سيد جمعة محمد 39 سنة من قوة المركز، وإصابة النقيب أحمد رأفت أطلق عليهم النار، خلال أحداث شغب شهدتها المحافظة العام الماضى.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على 3 متهمين آخرين خلال حملة أمنية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة.