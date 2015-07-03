أحد الأوائل بالدبلومات يناشد التعليم العالى بإلحاقه بكلية المصايد

ناشد الطالب شاكر عماد شاكر، بمدرسة الثانوية الفنية لصيد وتربية الأسماك بأسوان، والحاصل على مجموع 91.5% ضمن أوائل الجمهورية فى الدبلومات الفنية، الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، باستثناء أوائل التعليم الفنى للقبول والالتحاق بكلية تكنولوجيا المصايد والأسماك بجامعة أسوان.

وأكد الطالب فى حديثه لـ"اليوم السابع"، أن مدرس قسم تربية الأسماك بالمدرسة، اصطحبه وزملاءه، منذ ثلاثة أشهر، لتقديم التماس لجامعة أسوان، لقبول التحاق أوائل الدبلومات الفنية بكلية المصايد والأسماك، إلا أن الجامعة رفضت بحجة أن الكلية لا تقبل من طلاب الدبلومات الفنية ويقتصر الالتحاق بها على طلاب الثانوية العامة فقط.

وأشار الطالب، إلى أن حلم حياته الالتحاق بكلية تكنولوجيا المصايد والأسماك، نظرًا لأنها تعد من تخصصاته التى ظل يدرسها طوال فترة الدراسة الثانوية الفنية، لافتًا إلى أنه فى حالة رفض طلبه سيضطر للالتحاق بكلية الزراعة.

كما طالب "شاكر"، بالاهتمام بمنظومة التعليم الفنى كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأيضًا الاهتمام بالجانب العملى بمدرسته بعد تقصير فى التدريب العملى على صيد وتربية الأسماك أثناء فترة دراسته بالمدرسة.

على الجانب الآخر، كشف الطالب شاكر، أن سر تفوقه فى الدراسة يرجع إلى وقوف والده بجواره طيلة الثلاث سنوات الأخيرة للدراسة الفنية، حتى أصبح من أوائل المدرسة فى السنوات الثلاث.

وأوضح، أنه يعيش مع والده ووالدته ربة منزل، وأخته بالصف الأول الإعدادى، مشيرًا إلى أنه ظل يذاكر طوال السنة فى مدة تصل إلى 7 ساعات فى اليوم الواحد، واعتمادى على الكتاب المدرسى، رافضًا مبدأ الدروس الخصوصية.

وقال شاكر: "فوجئت صباح اليوم باتصال من وزير التعليم الفنى الدكتور محمد يوسف، لتهنئتى بعد حصولى على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية لطلاب التعليم الفنى".