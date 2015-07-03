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إزالة 5 سيارات متروكة فى الميادين بالبحيرة بعد فحصها بأجهزة المفرقعات

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إزالة 5 سيارات متروكة فى الميادين بالبحيرة بعد فحصها بأجهزة المفرقعات إزالة 5 سيارات متروكة فى الميادين بالبحيرة بعد فحصها بأجهزة المفرقعات
شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير الأمن، أمس الخميس، حملة مكبرة لإزالة كل السيارات المتروكة فى الشوارع والميادين.

يأتى ذلك فى إطار ما رصدته المتابعة من قيام العناصر الإرهابية بتصعيد أعمالهم العدائية عن طريق وضع عبوات ناسفة بالسيارات والدراجات النارية المتروكة والمهملة، وتفخيخها بالميادين والشوارع بهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 سيارات متروكة فى شوارع وميادين عامة، وبفحصها تبين خلوها من أى متفجرات.
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