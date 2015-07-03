أخبار عاجلة

صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

لعبة الـ Monopoly الى الشاشة الكبيرة

Google+ Print
لعبة الـ Monopoly الى الشاشة الكبيرة لعبة الـ Monopoly الى الشاشة الكبيرة

الخميس 02-07-2015 19:45

كشفت شركتا Lionsgate و Hasbro رسمياً أنهما وكّلتا السيناريست Andrew Niccol كتابة سيناريو فيلم مقتبس عن لعبة الـ Monopoly والذي ستنتجه الشركتان المذكورتان ومحوره ولد يحاول جاهداً جمع ثروة في شارع Baltic. وقد صرّح Erik Feig نائب رئيس شركة Lionsgate Motion Picture Group بأن الاتفاق مع شركة Hasbro سيحقق أهداف الشركة وقال أن اختيار Andrew Niccol هو في مكانه خاصة بعد تقديمه في الماضي مجموعة من الأفلام التي تحتوي على الكثير من الخيال أمثال The Truman Show و Gattaca و The Terminal، جازماً أن هذا الفيلم سيكون ممتعاً لجميع أفراد العائلة. لم يكشف Erik Feig عن الممثلين الذين سيعطون أصواتهم للشخصيات في الفيلم ولا عن إسم المخرج الذي سيتولّى مهمة الإخراج ولا عن موعد إطلاق الفيلم في الصالات العالمية. يذكر أن لعبة الـ Monopoly تمّ طرحها في الأسواق عام 1903 وكانت آنذاك معروفة بلعبة الـ The Landlord’s Game وقد استبدل اسمها في العام 1933 لتصبح Monopoly، واليوم يستمتع بها أكثر من مليار شخص حول العالم وهي مترجمة ومتوفّرة في 47 لغة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي