لعبة الـ Monopoly الى الشاشة الكبيرة

كشفت شركتا Lionsgate و Hasbro رسمياً أنهما وكّلتا السيناريست Andrew Niccol كتابة سيناريو فيلم مقتبس عن لعبة الـ Monopoly والذي ستنتجه الشركتان المذكورتان ومحوره ولد يحاول جاهداً جمع ثروة في شارع Baltic. وقد صرّح Erik Feig نائب رئيس شركة Lionsgate Motion Picture Group بأن الاتفاق مع شركة Hasbro سيحقق أهداف الشركة وقال أن اختيار Andrew Niccol هو في مكانه خاصة بعد تقديمه في الماضي مجموعة من الأفلام التي تحتوي على الكثير من الخيال أمثال The Truman Show و Gattaca و The Terminal، جازماً أن هذا الفيلم سيكون ممتعاً لجميع أفراد العائلة. لم يكشف Erik Feig عن الممثلين الذين سيعطون أصواتهم للشخصيات في الفيلم ولا عن إسم المخرج الذي سيتولّى مهمة الإخراج ولا عن موعد إطلاق الفيلم في الصالات العالمية. يذكر أن لعبة الـ Monopoly تمّ طرحها في الأسواق عام 1903 وكانت آنذاك معروفة بلعبة الـ The Landlord’s Game وقد استبدل اسمها في العام 1933 لتصبح Monopoly، واليوم يستمتع بها أكثر من مليار شخص حول العالم وهي مترجمة ومتوفّرة في 47 لغة.