ماذا قال عبادي الجوهر في إفطار الزميل وحيد جميل؟

على شرف الفنان عبادي الجوهر، دعا الزميل وحيد جميل عدداً من الفنانين للإفطار السنوي الذي يقيمه في بيته. وحضره هذا العام كلّ من الفنانين حسن إسكندراني، عادل الصالح، ثامر توفيق، الرياضي خالد قهوجي، والشعراء: ضياء خوجة، سعود الشيخ، وسيم، والإعلامي أحمد صادق دياب، ومدير فرع جمعية الثقافة والفنون الفنان عمر الجاسر.

وكعادته، سأل الفنان عبادي الجوهر عن أحفاد الزميل وحيد جميل الجدد، والحفيد الأوّل تيسير ياسر،الذي احتضنه عبادي عندما كان بالأشهر الأولى من عمره وأصبح الآن يبلغ من العمر 13 سنة.

وقال عبادي، وهو يحتضن تيسير ياسر: "سبحان الله، الأيام تجري والسنوات تطوي. هل أنت الذي حملته رضيعاً وصار ما شاء الله أطول مني؟"، ثم حضن أصغر الأحفاد وهو يقول: "إن شاء الله رمضان القادم أحضر الفطور ويكون زاد عدد الأحفاد ثلاثة أخرين".

ثم دار حديث فنّي بين الحضور، بدأه أحمد صادق دياب بسؤاله الفنان عبادي الجوهر عن رأيه بما قاله الفنان محمد عبده حول عبد المجيد عبد الله، وراشد الماجد، ورابح صقر، وطلال سلامة معتبراً أنّ الأخير هو الذي يملك صوت مطرب حقيقي، ومن حيث الصوت وما يقدّمونه من أعمال غنائية، فقال عبادي: "ما قاله الفنان محمد عبده فيه الكثير من الواقع، طلال سلامة مطرب. وهناك فرق بين المطرب والمؤدّي والمغنّي، فالمطرب يستطيع أن يكون مؤديّاً ومغنيّاً، لكن المؤدّي أوالمغنّي لا يمكنه أن يكون مطرباً، وإن كان لكلّ من الاسماء آنفة الذكر حضوره وجمهوره وعطاؤه الخاص".

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