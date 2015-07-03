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تقرير إيطالي: فيورنتينا يٌصعد مع صلاح ويلجأ للفيفا.. ويطالبه بالالتزام بمعسكر الإعداد

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تقرير إيطالي: فيورنتينا يٌصعد مع صلاح ويلجأ للفيفا.. ويطالبه بالالتزام بمعسكر الإعداد تقرير إيطالي: فيورنتينا يٌصعد مع صلاح ويلجأ للفيفا.. ويطالبه بالالتزام بمعسكر الإعداد

ذكرت فيورنتينا الإيطالية أن النادي قرر التصعيد مع اللاعب المصري الدولي محمد صلاح.

فيورنتينا انتظر اليوم الخميس رد محمد صلاح على عرض النادي الإيطالي لتمديد عقده لمدة موسم أخر على سبيل الإعارة من تشيلسي.

اللاعب يملك بين يديه حق رفض تمديد إعارته في فيورنتينا.

لكن بحسب التقرير صلاح لم يمنح فيورنتينا ردا من الأساس سواء بالبقاء أو بالرحيل، وانقضت المدة.

لهذا قرر فيورنتينا إخطار اللاعب بأن النادي دفع مليون يورو لتشيلسي واستخدم البند الذي يتيح له مد فترة إعارته لموسم أخر.

أخطر النادي لاعبه بحسب التقرير بأن عليه الالتزام بموعد بداية معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وأكد الصحفي الإيطالي الشهير دي مارزيو أن فيورنتينا قد يلجأ للفيفا ليحصل على أحقية في ضم صلاح مادام اللاعب لم يرد رسميا بالرفض على العرض.

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