نيابة الصف تحبس عاطلا 4 أيام لحيازة 43 ألف قرص مخدر وسيارة مسروقة

أمرت نيابة الصف بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وحيازة سيارة مسروقة، بعد أن كشفت التحريات بترويج المتهم المخدرات على عملائه، وبإعداد كمين، تم ضبطه، وبحوزته 43 ألف قرص مخدر أثناء استقلاله سيارة مبلغ بسرقتها.

ووردت معلومات للواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد باتجار "ش. م" عاطل، فى المواد المخدرة، وبتكثيف التحريات، وتم التوصل إلى أن المتهم يستعد لترويج كمية كبيرة من الأقراص المخدرة على عملائه، وبإعداد كمين له تم القبض عليه أثناء استقلاله سيارة مبلغ بسرقتها، وبحوزته 43 ألف قرص مخدر، وحُرِّرَ محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.