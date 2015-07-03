ضبط 10 قطع سلاح نارى و8 متهمين جنائيين فى حملة أمنية بالمنيا

شنت الأجهزة الأمنية حملة مكبرة لضبط الخارحين عن القانون والسلاح غير المرخص، وقد أسفرت الحملة عن ضبط 10 قطع سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين عبارة عن رشاش جرينوف و5 بنادق خرطوش و4 فرد محلى بالإضافة إلى عدد من الطلقات النارية.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 8 متهمين مطلوبين أمام النيابة فى قضايا متنوعة منها سرقة بالإكراه ومشاجرة وقتل.

كما تم ضبط 1547 مخالفة مرريه متنوعة بالإضافة إلى 28 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وضبط أيمن محمد، 31 سنة، وبحوزته 3 كيلوجرامات من نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار.