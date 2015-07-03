خادم الحرمين يفتتح مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولى بالمدينة المنورة

افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساء أمس مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولى الجديد بالمدينة المنورة.

وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدنى السعودى سليمان بن عبدالله الحمدان فى كلمة بهذه المناسبة إن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولى هو بوابة القادمين إلى المدينة المنورة, مدينة الرسول المصطفى عليه أفضل الصلوات وأتم التسيلم وحاضنة ثانى الحرمين الشريفين، وهو أول مطار ضمن سلسة المطارات الجديدة فى المملكة.

وأضاف أن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولى هو أول مطار يتم إنشاؤه عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص بطريقة البناء والإعادة والتشغيل.

وأوضح الحمدان أن المملكة تضم منظومة متكاملة من المطارات التى تربط مناطق المملكة كافة وعددها سبعة وعشرون مطارا، مشيرا الى ان الهيئة العامة للطيران المدنى تسعى إلى تطوير هذه المطارات بشكل مستمر من خلال مجموعة من المشاريع التى تشمل العديد من المطارات الدولية و الاقليمية فى جميع مناطق المملكة.

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