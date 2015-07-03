انتبه.. قلى الطعام المتبل بالدقيق سبب رئيسى للإصابة بأورام القولون

تنتشر بصورة كبيرة طرق قلى الطعام المتبل بمشتقات القمح، مثل الدجاج البانيه واللحم المقلى بالدقيق أو البقسماط المطحون وغيرها.. بل تعد تلك المأكولات من أصناف الطعام الرئيسية على مائدة البعض.

فى هذا السياق يوضح أخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف، مدى خطورة تلك الطريقة فى إعداد الطعام، مؤكدا أن آخر الأبحاث التى أجريت عن مشتقات القمح، أشارت فى نتائجها إلى أن حوالى 50% من البشر يعانون حساسية القمح بدرجات مختلفة ومتفاوتة، وقد تظهر أعراضها على البعض بوضوح، فيما تظل أعراضها كامنة وغير واضحة لدى البعض الآخر.

>وتابع "وهو ما يعنى فى جميع الأحوال ضرورة خفض النسب التى نتناولها من المخبوزات بشكل عام".

كما نبه "خالد" إلى أنه فى حالة تعرض مشتقات القمح للقلى فى الزيوت أو درجات الحرارة العالية تتضاعف المخاطر الناتجة عنها، حيث تتحول مشتقات القمح إلى مركبات غير ثابتة، تصيب الإنسان بقائمة كبيرة من الأمراض، يأتى على رأسها قرح المعدة والإثنى عشر والقولون، كما تعد سببا أساسيا فى الإصابة بأورام القولون، وأورام الجهاز الهضمى بشكل عام.