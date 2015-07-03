أخبار عاجلة

صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 9 أشخاص فى هجوم لتحالف "انصار الشريعة" فى حلب

Google+ Print
مقتل 9 أشخاص فى هجوم لتحالف "انصار الشريعة" فى حلب مقتل 9 أشخاص فى هجوم لتحالف "انصار الشريعة" فى حلب
قتل تسعة اشخاص على الاقل وأصيب عشرات بجروح الخميس فى هجوم لتحالف جديد لتنظيمات متطرفة بينها القاعدة، على مواقع حكومية فى حلب شمال سوريا، وفق ما افاد المرصد السورى لحقوق الانسان ومقره لندن.

وأوضح المصدر ان الهجوم الذى شن على سبعة احياء غرب مدينة حلب وكلها خاضعة لسلطة السورية، اوقع اربعة قتلى بين المدنيين واصابة اكثر من سبعين آخرين. كما ادى الى مقتل خمسة مسلحين.

وهذا التحالف الجديد اطلق على نفسه تسمية "انصار الشريعة" ويضم جبهة النصرة (فرع القاعدة فى سوريا) وفصائل متطرفة اخرى.

وقتل اكثر من 230 الف شخص فى سوريا منذ اندلاع النزاع فيها فى 2011 ، بحسب المرصد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة