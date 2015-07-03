مقتل 9 أشخاص فى هجوم لتحالف "انصار الشريعة" فى حلب

قتل تسعة اشخاص على الاقل وأصيب عشرات بجروح الخميس فى هجوم لتحالف جديد لتنظيمات متطرفة بينها القاعدة، على مواقع حكومية فى حلب شمال سوريا، وفق ما افاد المرصد السورى لحقوق الانسان ومقره لندن.

وأوضح المصدر ان الهجوم الذى شن على سبعة احياء غرب مدينة حلب وكلها خاضعة لسلطة الحكومة السورية، اوقع اربعة قتلى بين المدنيين واصابة اكثر من سبعين آخرين. كما ادى الى مقتل خمسة مسلحين.

وهذا التحالف الجديد اطلق على نفسه تسمية "انصار الشريعة" ويضم جبهة النصرة (فرع القاعدة فى سوريا) وفصائل متطرفة اخرى.

وقتل اكثر من 230 الف شخص فى سوريا منذ اندلاع النزاع فيها فى 2011 ، بحسب المرصد.