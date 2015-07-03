"المهندسين": تفعيل منح الضبطية القضائية لـ30 عضوًا بالنقابة خلال أسبوعين

قال المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، إن تفعيل قرار المستشار أحمد الزند، وزير العدل، رقم 4832 لسنة 2015، بمنحهم صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، سيتم خلال الأسبوعين المقبلين، بعدما يتم نشره بالجريدة الرسمية للدولة.

وأضاف النبراوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النقابات الفرعية أعدت قائمة كاملة تضم الجهات الممتنعة عن الدفع أو التى تشكك فى أنها تدفع المبالغ المستحقة بشكل صحيح حتى يتم تحصيلها، مشيرًا إلى أن القرار يعطى النقابة الحق بمراجعة تلك المستحقات فى كافة الهيئات الهندسية.

وأشار نقيب المهندسين، إلى أن منح أعضاء النقابة الضبطية القضائية جاء لاسترجاع أموال بمبالغ كبيرة من حقوق النقابة كانت مهدرة لسنوات، ولا يتم تجميعها، إلا أنه بموجب القرار سيصبح من حق المجلس الأعلى متابعة مستحقات النقابة لدى الجهات المختلفة الحكومية أو القطاع العام أو الخاص، لافتًا إلى أن امتناع سداد حقوق النقابة سيعرض صاحبها إلى عقوبات قانونية لسنوات كبيرة وسعت النقابة للحصول على هذا الحق لأول مرة.

- نقابة المهندسين تكشف عن 94 جهة تمتنع عن توريد الدمغات..القائمة تضم 5 وزارات و"عز الدخيلة" ومجموعة طلعت مصطفى..و"العدل" تمنح 30 من مجلس النقابة الضبطية القضائية لتحصيل نسبتها من أرباح الصناعات الهندسية