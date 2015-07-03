"الحركة الوطنية": وفد من الحزب يسافر الإمارات الأحد والاثنين للقاء "شفيق"

قال أسامة الشاهد، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، إن وفدًا من الحزب يغادر إلى الإمارات يوم الأحد المقبل للقاء الفريق أحمد شفيق، ثم يتبعه وفد آخر فى اليوم التالى أى يوم الاثنين للاجتماع مع الفريق أحمد شفيق وإقناعه بالعدول عن قرار الاستقالة من الحزب.

أضاف الشاهد لـ"اليوم السابع"، أن الوفد الذى يغادر فى اليوم الثانى للقاء الفريق أحمد شفيق سيضم أمناء الحزب بالمحافظات المختلفة ، على أن يكون هناك لقاء آخر لهم مع الفريق شفيق عقب لقاء مغلق مع قيادات الحزب يوم الأحد مع الفريق.

- مصدر بـ"الحركة الوطنية": تأجيل زيارة وفد الحزب لشفيق إلى الأحد المقبل