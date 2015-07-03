أمن الشرقية يضبط إخوانيًا بحوزته حقيبة بداخلها قنبلة صوت و18 "شمروخ"

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، من ضبط أحد عناصر الجماعة الإرهابية بحوزته حقيبة بداخلها شماريخ وقنبلة صوتية.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عاطف مهران، مدير البحث الجنائى، يفيد قيام قوة من مباحث قسم أول الزقازيق من ضبط "أشرف سعيد" مدرس، ومقيم كوم الأشراف مركز الزقازيق، قبل مشاركته فى مسيرة إخوانية بحى الزهور وبحوزته حقيبة بداخلها قنبلة صوت و18 "شمروخ".

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