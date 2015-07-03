150 مليون جنيه لحفر آبار مياه شرب وإنشاء محطات تنقية بالوادى الجديد

يستعد فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالوادى الجديد، لطرح مشروعات حفر آبار مياه شرب، وإنشاء محطات معالجة للمياه، بتكلفة إجمالية تصل إلى 150 مليون جنيه، وتضم حفر 10 آبار شرب جديدة مع إقامة محطات مياه شرب على هذه الآبار، على أن يتم الطرح والتنفيذ ضمن خطة العام المالى الجديد.

وقال محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، فى تصريح صحفى، إن هذه المشروعات سيتم تنفيذها فى إطار رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى مراكز المحافظة وتضم إنشاء 3 محطات بمركز الفرافرة فى مدينة الفرافرة وقريتى الكفاح وأبو منقار، و3 محطات بمركز الخارجة فى حى المجاهدين، ومحطة بالامتداد العمرانى بالخارجة، ومحطة بقرية بولاق ومحطتين بمركز الداخلة فى الامتداد العمرانى فى مدينة موط قرية الأمان بغرب الموهوب، ومحطة بمركز باريس، ومحطة فى مدينة بلاط.

- الانتهاء من إنارة قرى الشب بالوادى الجديد بالطاقة الشمسية بمنحة إماراتية