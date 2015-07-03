تناول فيتامين "د" والكالسيوم يساعد على مواجهة مرض سرطان الثدى

أكدت دراسة حديثة أهمية التناول المنتظم لفيتامين د والكالسيوم للمريضات المصابات بسرطان الثدى، وقالت الدراسة التى أجراها الفريق البحثى المكون من د. كتورة جيهان عبد الفتاح، والدكتورة صفاء سيد، والدكتور تامر غيتا، والدكتور وليد همام، الأساتذة بالمركز القومى للبحوث، إن سرطان الثدى يعد من أكثر السرطانات شيوعًا فى السيدات وهشاشة العظام تعد من الآثار الجانبية التى تعانيها السيدات المصابات بسرطان الثدى ويمكن أن يعزى ذلك إلى المرض نفسه أو تأثير العلاج الكيميائى أو العلاج الإشعاعى أو العلاج الهرمونى.

وأضافت الدراسة أن كثيرًا من مريضات سرطان الثدى تعانين من انقطاع الطمث المبكر الذى قد يكون بسبب تأثير العلاج الكيميائى، أو العلاج الإشعاعى المباشر أو الاستئصال الجراحى للمبيض، لافتة إلى أن العديد من الأدوية التى تستخدم فى العلاج الكيميائى والكورتيزون لمريضات سرطان الثدى يؤدى إلى انخفاض ملحوظ فى كثافة المعادن فى العظام مما يسبب الإصابة بهشاشة العظام.

وأوضحت أنه تم دراسة مستوى فيتامين د وكثافة العظام فى المريضات المصابات بسرطان الثدى ودراسة العلاقة بين مستوى فيتامين د وكثافة العظام بالحالة المرضية ونوع العلاج الذى تتناوله المريضات، وقد أظهرت النتائج أن مريضات سرطان الثدى تعانين من انخفاض مستوى فيتامين د وانخفاض ملحوظ فى كثافة العظام ومصابات بهشاشة العظام.

وأكد فريق البحث العلمى ضرورة التناول المنتظم لفيتامين د والكالسيوم للمريضات المصابات بسرطان الثدى، كما أوصى بأن يتم دوريًا قياس كثافة العظام للمريضات المصابات بسرطان الثدى.

- تعرض الفتيات قبل البلوغ لـ"دى دى تى" يعرضهن للإصابة بسرطان الثدى