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الخارجية: تحركات بالسفارات وإعداد مواد باللغات الأجنبية حول قضايا الإرهاب

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الخارجية: تحركات بالسفارات وإعداد مواد باللغات الأجنبية حول قضايا الإرهاب الخارجية: تحركات بالسفارات وإعداد مواد باللغات الأجنبية حول قضايا الإرهاب
قال السفير بدر عبد العاطى المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن هناك تحركات تتم من خلال السفارات المصرية بالخارج منذ أن تم اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات الأيام الماضية، وأيضا استشهاد عدد من جنود القوات المسلحة فى عملية إرهابية على أرض سيناء، وإعداد مواد باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية تتعلق بقضية الإرهاب على أرض .

وأضاف عبد العاطى عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم" مع المحامى خالد أبو بكر، أن مصر تريد التوضيح للعالم أنها تواجه تنظيمات إرهابية بمسميات مختلفة بجانب مواجهة فكر وأيدولوجية متطرفة نشأت بنشأة الجماعة الإرهابية عام 1928، مشيرا إلى أنه تم إمداد السفارات بالخارج بالتعاون مع الشئون المعنوية بالقوات المسلحة وقطاع ماسبيرو بالعديد من المواد الفيلمية المترجمة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، على أن تبدأ اجتماعات مساعدى وزير الخارجية مع جميع السفراء الأجانب المعتمدين بالقاهرة كل فى اختصاصه يوم الأحد المقبل فى توضيح هذا الصدد.

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