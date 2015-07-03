غرفة الفنادق: نسبة الإشغالات بلغت 60% بشرم الشيخ و57% بالإسكندرية

كشف محمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، عن أن إجمالى نسب الإشغالات بفنادق الإسكندرية يونيو الماضى بلغ 57.6%، حيث بلغ إجمالى الطاقة المشغولة بالفنادق 19 ألفًا و853 غرفة فندقية من إجمالى الطاقة المتاحة البالغة 34 ألفًا و438 غرفة.

وقال أيوب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن نسب إشغالات الفنادق والمنتجعات السياحية بشرم الشيخ بلغت 60.26%، حيث بلغ إجمالى الطاقة المشغولة بالفنادق 904 آلاف و376 غرفة، من إجمالى الطاقة المتاحة البالغة مليون و866 ألف غرفة فندقية.

وأضاف أن نسب إشغالات فنادق مدينة دهب بلغت 27.94%، حيث بلغ عدد الطاقة المشغولة بالفنادق 12 ألفًا و120 غرفة، من إجمالى عدد الطاقة المتاحة البالغة 43 ألفًا و384 غرفة، بينما سجلت نسب الإشغالات بمدينة طابا 16.23%، حيث بلغ إجمالى الطاقة المشغولة بالفنادق 21 ألفًا و665 غرفة، من إجمالى الطاقة المتاحة البالغة 133 ألفًا و487 غرفة فندقية.

وأشار رئيس غرفة الفنادق، إلى أن نسب إشغالات فنادق مدينة نويبع كانت منخفضة للغاية حيث بلغت 7%، حيث بلغت الطاقة المشغولة 2326 غرفة، من إجمالى الطاقة المتاحة التى يصل عددها إلى 29 ألفًا و252 غرفة.

وأكد أن نسب إشغالات فنادق الأقصر خلال الفترة من 1- 22 يونيو الماضى بلغت 11.5%، إذ بلغ إجمالى الطاقة المشغولة 9 آلاف و388 غرفة، من إجمالى الطاقة المتاحة البالغة 81 ألفًا و400 غرفة فندقية، بينما سجلت نسب إشغالات الفنادق بأسوان 10.6%، حيث بلغت الطاقة المشغولة نحو 2317 غرفة فندقية من إجمالى 21 ألفًا و758 غرفة فندقية، مشيرًا إلى أن غرفة الفنادق لم تحصل على الإحصائية من قبل إدارة السياحة بمحافظتى البحر الأحمر ومرسى مطروح.

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