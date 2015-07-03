مصدر بالداخلية: عودة حركة القطارات بعد توقفها بسبب انفجار بالشرقية

أفاد مصدر بوزارة الداخلية، أن حركة القطارات عادت مرة أخرى بعد توقفها بسبب انفجار بالشرقية.

وأضاف المصدر، أنه تبلغ لأجهزة الأمن انفجار عبوة على شريط السكة الحديد بالخط الطالع (بورسعيد / القاهرة) قبل محطة أبو حماد بنحو 100 متر – دائرة مركز شرطة أبوحماد الشرقية، وحدوث جبر بالقضيب "كسر" بطول نحو 1 متر بالخط الطالع من جهة واحدة وتدمير فلنكة أسمنتية، الأمر الذى تسبب فى وجود حفرة أسفله بعمق 15 سم، فتم إيقاف حركة سير القطارات بالخطين الطالع والنازل (القاهرة / بورسعيد).

قام المختصون بهيئة السكة الحديد بإصلاح العطل.. وعادت حركة سير القطارات لصورتها الطبيعية، ولم تحدث تجاوزات بحركة سير القطارات.