أنور قرقاش: زيارة مثمرة

وصف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى بريطانيا، بالزيارة المثمرة، كما كان لقاؤه متميزاً مع رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، مشيراً إلى أن العلاقة بين الإمارات وبريطانيا تتطور وتتعزز.

وقال معاليه في تدوينات له على «تويتر»: إن «مواقف الإمارات السياسية تحظى بالاحترام والتقدير، واستشراف الشيخ محمد بن زايد للمشهد الإقليمي دقيق ومحل اهتمام من دوائر صنع القرار البريطاني». وأضاف معاليه: «السياسة الشفافة والعقلانية للإمارات يعبر عنها الشيخ محمد بن زايد بصراحة واحترام، مضيفاً لرصيد ناصع قراءة الإمارات للملفات الإقليمية المتقدمة».