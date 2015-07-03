حظك اليوم: توقعات الأبراج الجمعة 3 يوليو 2015

برج الحمل

1- حظك اليوم يوم الجمعة 3 يوليو 2015>امرأة برج الثور تلقى كلمات لطيفة ومشجعة لمن يبدو فى حاجة لهذا الكرم، ليست عصبية، قليلة الصبر فى انتظار النجاح، ينقصها الصبر حنونة وعطوفة وتعبر عن شعورها بصراحة تامة .>توقع ماجى فرح لأصحاب برج الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية والعاطفية :>الحياة بالنسبة لك بسيطة وهادئة شخصيتك محبة للحياة، حاولى أن تظلى هكذا.

2- حظك اليوم

برج الثور

يوم الجمعة 3 يوليو 2015>امرأة برج الثور منظمة ومرتبة وتحب النظام وتدافع عنه وهى تتقن فن الكلام والمخاطبة، وتكره الفوضى، وتعتبرها العائق أمام التنظيم الذى يوصل إلى النجاح المضمون.

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى والعلاقات مع الآخرين :

>النظام قد يخنق المحيطين بك فلا تبالغ فى هذا.

3- حظك اليوم

الجمعة 3 يوليو 2015>إذا كان الكسل وعدم الحركة من صفات نساء هذا البرج فإن البشرة الناعمة والشفاة الجميلة والعيون المعبرة من أهم المميزات، كذلك الجاذبية المتدفقة التى تجعل أشهر جميلات العالم من مواليد هذا البرج.

توقعات ماجى فرج لبرج "الجوزاء" على المستوى العاطفى والاجتماعى:

>ليس بالجمال يحيا الإنسان فكونى حذرة واعرفى أنه فى زوال

4-حظك اليوم

يوم الجمعة 3 يوليو 2015>امرأة قوية فى المهمات الموكولة لها وقليلا ما تشعر بالهيبة أمام المسئوليات الكبيرة لأنها تملك إرادة صلبة لا حدود لها وهى صاحبة أسلوب لافت إذا التقت بمن هو قادر على السيطرة عليها تشعر معه بالحب الذى يدوم.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية والعاطفية:

>تجمعين بين كل النقائض فأنت امرأة مختلفة وتحتاجين لرجل مختلف كى يفهم طبيعة الحياة معك.

5 - حظك اليوم

برج " الأسد"

يوم الجمعة 3 يوليو 2015>تنطلق هذه المرأة نحو آفاق جديدة لتستكشف العالم وممارسة كافة الأعمال المختلفة هذه المرأة من عشاق الحرية وهى جذابة ومغرية تمشى مشية مشبعة بالأنوثة.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية والعاطفية:

>الانطلاق والحرية والانتقال من مكان إلى مكان قد يجهض البرامج والمشروعات التى تحلم بتحقيقها.

6- حظك اليوم

يوم الجمعة 3 يوليو 2015>هذه المرأة تفضل الشخص الذى تشعر بصحبته بالألفة والود والمحبة، هى عملية ولا يبهرها الرجل العاطفى ، ورغم عدم اهتمامها بالرومانسية لكنها تختار رجلا فريدا من نوعه.

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية والعاطفية :

>حاولى أن تغيرى من واقعيتك الزائدة، فقد يتردد الرجل فى اختيار المرأة الواقعية بالرغم من ضرورة وجودها إلا أن العاطفة هى المحرك الأساسى فى الحياة.

7- حظك اليوم

برج الميزان

يوم الجمعة 3 يوليو 2015>امرأة الميزان تغرق فى بحر أحلامها أو بعض منها هذه الأحلام تجعل منها امرأة مبدعة وخلاقة وهى تهتم بالمال لأنه يمنحها الرفاهية والعيش برخاء وهناء وتأمين بيت مميز وهى تعتبر من ربات البيوت الممتازات .

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية والعاطفية :

>غالبا ما تثير الأحلام طموحاتك المستقبلية وتجعل منك امرأة مهتزة إذا ما تحققت هذه الأحلام.

8- حظك اليوم

يوم الجمعة 3 يوليو 2015>امرأة برج العقرب تبحث دائما عن فارس الأحلام الخيالى وهى يمكن أن تجوب البلاد بحثا عنه، ولكنها فى الأصل امرأة تملك الحيوية والجمال ويتأثر بها من حولها.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية والعاطفية:

>علاقتك جميعها لم يكتب لها النجاح، لأن الارتباط لديك بشروط والشروط دائما ما تفسد العلاقات.

9- حظك اليوم

برج القوس

يوم الجمعة 3 يوليو 2015>هذه المرأة عملية وتملك الطيبة والأخلاق وهى تستعمل المنطق وتجادل فيما يخصها ولا تقبل التنازل عن رأيها وتكره الخداع فإذا تم خداعها فتكون امرأة شرسة ولا تتراجع أبدا.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية والعاطفية:

>حاول أن تقاوم أفكارك السلبية

10- حظك اليوم

برج الجدى

يوم الجمعة 3 يوليو 2015>امرأة الجدى هى الأنثى الأولى أمام نفسها وتريد أن يشعر كل من حولها بهذا، تتميز بالأناقة والجمال ولكنها لا تطيع شريكها باستمرار وقرارها منفصل دائما.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية والعلاقات مع الآخرين:

>تواجه مشاكل مع المحيطين بك بسبب العناد بالرغم من الإخفاق فى القرارات التى تأخذها فإنك لا تتعظ منها ابدا

11- حظك اليوم

يوم الجمعة 3 يوليو 2015>جمال امرأة برج الدلو جمال من نوع خاص تتسم بالخجل، وحديثها مهذب، يظهر فيه رقتها واللباقة وسرعة التركيز وتختار شريك حياتها بعد تدقيق ولكنها تكره تحكم الرجال عموما.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية والعاطفية:

>شخصيتها القوية تجعل منها امرأة مختلفة ولكنها غير مريحة للرجال بالرغم من إعجابهم بها.

12- حظك اليوم

يوم الجمعة 3 يوليو 2015>امرأة برج الحوت تحب أن تستقر فى علاقتها العاطفية والحب عندها يعنى الإخلاص والوفاء والتضحية حب مثالى وواضح ، وهى تتحمس لكل ما هو جديد وشيق لأنها فى الأصل إنسانة متجددة.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية والعاطفية:

>المرأة الحالمة المخلصة هى امرأة برج الحوت ومميزاتها أكثر بكثير من سلبياتها

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