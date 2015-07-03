التارامادول مش بس للمدمنين..علاج ضرورى لبعض أورام الجهاز الهضمى والعظام

الترامادول دواء طالما اقترن اسمه بالأشخاص المدمنين، بل أن البعض لا يدرك أن الترامادول ليس مادة مخدرة بحد ذاتها، ففى النهاية هو علاج فعال وضرورى للعديد من المرضى، وهؤلاء هم الضحية الحقيقية لإدمان الترامادول، فالمريض هو الأكثر احتياجا له ورغم ذلك فهو أكثر من يعانى فى العثور عليه.

أكد الدكتور محمد أنور سليمان استشارى أمراض الباطنة والجهاز الهضمى، أن الترامادول علاج ضرورى للعديد من الأمراض، أهمها أورام الجهاز الهضمى وكسور العظام الشديدة، بل عد علاجا لا بديل له وأكثر المسكنات الفعالة فى تلك الحالات، وخاصة التى فشل تسكين ألمها بواسطة المسكنات الأخرى المعروفة، وهنا تظهر أهمية الترامادول .

وأوضح "أنور" أن هذا العلاج لا يمثل خطرًا على المرضى الحقيقين، ففى تلك الحالات يتم وصفه وتحديد جرعته بمنتهى الدقة، من قبل الطبيب المعالج، بل يقوم الطبيب بوضع خطة محكمة لسحب الدواء من الجسم عند انتهاء فترة العلاج.

ومؤخرًا يواجه المريض الحقيقى للترامادول مشكلة كبيرة فى العثور عليه، قد تصل إلى تهديد صحته، وخاصة أن جميع البدائل الأخرى لا تؤدى نفس ثماره.

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