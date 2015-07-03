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تشييع جثمان شهيد الإبراهيمية ودفنه بمسقط رأسه فى الشرقية

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تشييع جثمان شهيد الإبراهيمية ودفنه بمسقط رأسه فى الشرقية تشييع جثمان شهيد الإبراهيمية ودفنه بمسقط رأسه فى الشرقية
فى موكب جنائزى مهيب، شَيَّعَ منذ قليل أهالى مركز الإبراهيمية بالشرقية، جثمان الشهيد عوضين إبراهيم عوضين، المجند بالقوات المسلحة، والذى استشهد أثناء الهجمات الإرهابية فى سيناء صباح أمس الأربعاء.

وتقدم المشيعون صديق المصيلحى، رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية، نائبًا عن الدكتور رضا عبد السلام، المحافظ، وعدد من القيادات الأمنية، والتنفيذية، والشعبية، وجمع غفير من الأهالى.

والتزم المشيعون الصمت وراء الجنازة التى تحركت من المسجد الكبير بعد أداء صلاة الجنازة بقرية أبو الديب مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، ووارى المشيعون جثمان الشهيد، بمدافن العائلة بمسقط رأسه.

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